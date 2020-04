Josema Giménez: “A los 17 años estuve a punto de dejar el fútbol”

José María Giménez, el zaguero de la selección uruguaya y uno de los capitanes de Atlético de Madrid, señaló que pensó en abandonar el fútbol cuando tenía 17 años y pasó por un momento familiar difícil, lo que luego le sirvió para impulsar su carrera.

En una serie de preguntas que le hicieron hinchas colchoneros, Josema habló de cuál fue el momento más importante de su carrera.

"Fue cuando me di cuenta que me quería dedicar al fútbol”, respondió. “Pasé un momento complicado cuando tenía 17 o 18 años, en Danubio, cuando tuve una experiencia de vida no tan buena en lo familiar y estuve a punto de dejar el fútbol”, contó.

“Pero mis representantes y amigos me hicieron entender que me podía dedicar al fútbol. Fue el día más importante, me di cuenta que quería cumplir mi sueño, no iba a dejar de luchar por ellos y entendí que los sueños se cumplen. Dedicando esfuerzo, sacrificio, vendrán cosas buenas y no tan buenas, pero si te sacrificas podes logarlo", agregó.

El defensor también confesó que al momento de su pase al exterior viajó a España sin saber a qué club iba a ir.

“Cuando llego a Madrid me dicen que el Atleti me quería fichar. Entonces, tengo sentimientos encontrados. Más alegría que tristezas, pero tristeza porque me alejaba de mi familia y alegría porque sabía que era uno de los grandes clubes del mundo. No se me va a olvidar jamas, al igual que los títulos o el primer partido que jugué", recordó.

AFP

Josema también contó cómo se apoya en su familia a la hora de salir a la cancha. "No tengo manías, trato de visualizar el partido, caliento bien, activo bien, me hidrato bien y hago lo que hace cualquier deportista”, señaló.

“Sí que suelo dar un beso a una foto con mi mujer y mis niños que tengo de fondo en el celular, y cuando entro en la cancha trato de decir ‘ayúdenme’. Pierno en mis papás, en mi hermana, en mi hermana que no está, en mis sobrinos y en toda mi familia. Y cuando entro a la cancha siento que juego con la energía positiva de ellos”.

Por estos días, el zaguero lleva el confinamiento en Madrid “con bastante incertidumbre” de saber cuándo pasará el coronavirus y regresará el fútbol. “Con ganas de que pase rápido y que se vuelva a la normalidad. Como se dice: 'un día más, falta menos'. Trato de hacer cosas con los niños y entrenar con lo que manda el club para hacer", señaló.

EFE

Josema, que a sus 25 años ya es uno de los capitanes de Atlético de Madrid, lleva ese reconocimiento con “mucha responsabilidad” en “un club con mucha historia”.

“Sé que cuando me la pongo tengo que dejar todo en la cancha, ya que es la identidad del club: la garra y el corazón. Es algo que uno está acostumbrado ya que vengo de un fútbol que es similar, el de Sudamérica”, agregó el zaguero, quien tienen “una alegría inmensa” en su equipo debido a que pelean “cosas importantes” y es “uno de los clubes más grandes del mundo".