Justicia condenó al homicida de Juan Fígoli, el estudiante de medicina asesinado en 2018 en Parque Rodó

La Justicia condenó al autor del homicidio de Juan Fígoli (26), el estudiante de medicina asesinado en 2018. Mediante un proceso abreviado, el hombre aceptó ser el autor de los hechos e irá 9 años y 6 meses a prisión, informó la fiscal Mirta Morales. La audiencia penal finalizó a última hora de la tarde de este martes.

Otro hombre que había sido imputado el pasado 16 de marzo junto al condenado seguirá en prisión preventiva mientras Morales reúne elementos para un eventual juicio.

El homicidio ocurrió la madrugada del domingo 28 de octubre de 2018. Fígoli –oriundo de San Carlos, Maldonado– había salido con amigos a un boliche en Parque Rodó, quienes estaban dentro del local bailable mientras ocurrieron los hechos. El joven les dijo que salía a tomar aire, pero nunca regresó. Su cuerpo apareció en la playa Ramírez al amanecer. A pocos pasos, había un cuchillo.

Sobre las 6:30 de la mañana de ese domingo, la policía recibió una llamada indicando que un joven se encontraba tirado en la arena con abundante sangrado. La Prefectura de Trouville se presentó en el lugar junto con una emergencia móvil que constató que el hombre aún se encontraba con vida pero inconsciente. Fue trasladado al Hospital Maciel, donde murió producto de las heridas con arma blanca que tenía a la altura del tórax.

La fiscal Morales –que hacía pocos días había asumido como la segunda fiscal de Homicidios de Montevideo– no pudo por entonces avanzar para identificar a los presuntos homicidas, porque los relatos de los testigos no fueron reveladores y porque las cámaras de seguridad no aportaron información. Morales dijo en varias oportunidades que las cámaras tienen funciones específicas –controlar el tránsito o la seguridad de los boliches–, y que por eso no han servido para registrar quién mató a Fígoli, o siquiera qué llevaba puesto el asesino.

La investigación no avanzó por meses, en varias ocasiones se realizaron manifestaciones de familiares y amigos, en reclamo de justicia. En marzo pasado se imputó a los dos hombres, y uno de ellos fue condenado por la autoría casi cuatro años después.