Justicia otorgó prisión domiciliaria a Marcelo Balcedo

La Justicia concedió prisión domiciliaria al sindicalista Marcelo Balcedo, enjuciado por tráfico interno de armas y contrabando, e indagado por lavado de activos. A pedido de la defensa, la jueza María Helena Mainard le otorgó el beneficio que ya tenía su esposa Paola Fiege, en la causa por la extradición solicitada por Argentina.

El defensor Marcelo Domínguez había pedido la libertad alegando que este 22 de diciembre se cumplirían 120 días de privación de libertad por lo que correspondía darles la libertad, o al menos otorgarle prisión domiciliaria. El fiscal del caso, Enrique Rodríguez, se opuso a la liberación.

Si bien hasta ahora la Justicia había entendido que existía riesgo de fuga, esta vez se le concedió.

La jueza Mainard otorgó la extradición a Argentina de Balcedo y Fiege pero no se irán hasta no termine el proceso en Uruguay.

La pareja había sido detenida el 4 de enero en su mansión de Playa Verde "El Gran Chaparral", en un operativo en conjunto entre la Policía Nacional e Interpol. La Justicia incautó más de US$ 7 millones en distintos cofres de seguridad, 14 autos de lujos e inmuebles de alto valor, como otra mansión sobre la costa de Playa Verde.

El Gran Chaparral fue comprado en 2011 mientras que la otra casa, también en Playa Verde, había sido adquirida en 2008. Ambos inmuebles están valorados en US$ 4.090.000. De los 14 autos que se incautaron, solo tres estaban empadronados en Uruguay, según detalló Espinosa y solo para dos existen escrituras de compra-venta: un Ferrari California adquirido en US$ 435.600 y una camioneta Dogde Ram de US$ 82.300. Ambos fueron adquiridos a nombre de Fiege.