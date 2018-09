Abogado de Balcedo, personal trainer y allegada a la pareja acusados por lavado

El abogado que asesoró al sindicalista argentino Marcelo Balcedo fue acusado por un delito continuado de lavado de activos. La Justicia entendió que el profesional le ayudó a ocultar bienes. A su vez también fueron enjuiciados el personal trainner de Balcedo y su pareja, Paola Fiege, y una mujer que era titular de una tarjeta de crédito a la que Fiege le cargaba dinero para realizar compras.

La Fiscalía también pidió acusar a la escribana que intervino en las compraventas de inmuebles realizadas por el sindicalista y que nunca denunció las transacciones como operaciones sospechosas de lavado, pero la Justicia no hizo lugar a la solicitud por entender que no había pruebas suficientes y porque entendió que solo asesoró profesionalmente.

La Justicia no resolvió prisión preventiva para los imputados, sino que fijó para el abogado y para el personal trainning un embargo genérico por US$ 400 mil y se embargó un bien que éste último compró con plata de Fiege. La mujer que se benefició de las maniobras con tarjeta de crédito fue embargada por US$ 200 mil.

Balcedo y su esposa Paola Fiege son acusados en Uruguay por lavado de activos, tráfico interno de armas y contrabando. Él cumple prisión preventiva desde principios de enero. Ella estuvo presa pero recuperó la libertad.

Según había explicado el secretario antilavado, Daniel Espinosa, ante el Parlamento, en el sector financiero hubo diez transacciones sospechosas que no fueron denunciadas: cuatro compra-ventas, dos adquisiciones de derechos posesorios, dos promesas de compra-venta y dos compras de vehículos.

La pareja fue detenida el 4 de ese mes en su mansión de Playa Verde "El Gran Chaparral", en un operativo en conjunto entre la Policía Nacional e Interpol. La Justicia lleva incautados más de US$ 7 millones en distintos cofres de seguridad, 14 autos de lujos e inmuebles de alto valor, como otra mansión sobre la costa de Playa Verde.

El Gran Chaparral fue adquirido en 2011 mientras que la otra casa, también en Playa Verde, había sido adquirida en 2008. Ambos inmuebles están valorados en US$ 4.090.000. De los 14 autos que se incautaron, solo tres estaban empadronados en Uruguay, según detalló Espinosa y solo para dos existen escrituras de compra-venta: un Ferrari California adquirido en US$ 435.600 y una camioneta Dogde Ram de US$ 82.300. Ambos fueron adquiridos a nombre de Fiege.