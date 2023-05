Periodista de Canal 10 fue agredida en entrevista teatral: "No te doy una cachetada..."

El artista argentino Mauricio Dayub vuelve a presentarse este año en Uruguay. Pero lo que iba a ser una nota sobre la nueva versión de su éxito teatral, El amateur, terminó en una agresión por parte del productor y director teatral Mario Morgan hacia la periodista de Canal 10 Verónica Chevalier. El incidente fue grabado por la cámara del canal y el video se viralizó en redes sociales.

Como parte de una serie de entrevistas sobre la producción que se estrenará en El Galpón, la periodista llegó al lobby de un hotel en Montevideo para hacer un móvil en vivo. Según explica Chevalier en el video publicado por la periodista Ana Laura Roman en su cuenta de Twitter, la nota estaba prevista "en el entorno" de las 9:30, pero el equipo del programa llegó varios minutos después.

Una vez en el hotel, Morgan y Chevalier comenzaron hablar sobre el horario acordado para la entrevista. Pero lo que parecía un malentendido, escaló a gritos e insultos hacia la periodista.

Si bien estaba previsto que se tratara de un móvil en vivo, Chevalier le comunicó al productor que finalmente sería una entrevista grabada, debido a que la discusión con el productor había subido de tono. "No es la forma de hablarlo, somos un medio de comunicación en vivo", comentó.

"¡Hacé la nota y dejate de joder!", le respondió Morgan. "A mí no me habla así", le dijo la periodista y decidió que no haría la entrevista con el actor. "Disculpe pero yo no voy a hacer la nota", le dijo Chevalier a Dayub mientras le daba un beso para despedirse.

"Andate a la puta madre que te recontra mil parió", le dijo el director a la periodista, mientras Dayub intermediaba para intentar calmar al productor. "No te doy una cachetada...", comenzó a decir Morgan cuando el actor se para delante de él y la periodista le contesta incrédula: "¿Usted estuvo a punto de darme una cachetada?".

La respuesta de Verónica Chevalier: "Seguro si era hombre no pasaba"

Este miércoles al comienzo del programa, después de que el video de la agresión se viralizara, la periodista se refirió al incidente con sus compañeras de Arriba Gente en Canal 10, Magdalena Correa y Lorena Bomio: "Fue una situación muy dura, muy difícil de pasar. Físicamente no llegó a pasar nada afortunadamente, pero sí pasó emocionalmente. Hoy me pasó a mí porque se hizo viral, pero es algo que pasa siempre. El repudio a todas las formas de violencia en el sentido que sean".

La periodista luego agradeció a sus compañeros, a las autoridades de Canal 10 y las personas que le escribieron luego de que se diera a conocer la situación. "En el repudio colectivo contra este tipo de violencias puede estar el cambio", comentó. Además, retomando un comentario de Bomio agregó: "Seguro si era un hombre no pasaba".

Chevalier sostuvo que no va a hacer más declaraciones respecto al tema para poder "preservarse emocionalmente".