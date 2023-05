El tenso momento de Cosse en Desayunos Informales cuando le preguntaron por el gasto del Antel Arena y las obras del agua

En el marco de la crisis del agua que atraviesa Montevideo y su área metropolitana en las últimas semanas, la intendenta capitalina, Carolina Cosse, visitó este martes el programa de Teledoce Desayunos Informales para hablar sobre el tema, sobre las medidas que su administración ha aplicado para paliar la situación y asistir a los ciudadanos, pero también para ser cuestionada por la falta de obras previas que podrían haber revertido la situación.

Ese tema provocó un tenso momento cuando Cosse fue consultada al respecto por el periodista de Desayunos y de El Observador Leonardo Haberkorn, que le recordó las discusiones que hubo en su momento en la interna del gobierno nacional del Frente Amplio sobre el orden de prioridad de obras públicas vinculadas al servicio de agua potable de Montevideo, así como al estadio Antel Arena.

Durante la entrevista, Haberkorn citó una nota de 2015 en la que el entonces ministro de economía Danilo Astori, a poco de asumir el gobierno de Tabaré Vázquez, planteaba su postura y la de la administración sobre las discusiones por la construcción del Antel Arena.

"Astori decía 'bueno, lo vamos a hacer, pero hay que posponerlo hasta que tengamos un plan racional de obras públicas, y un orden de prioridad'", recordó Haberkorn. "Y decía que una prioridad para el presidente Vázquez era el tema del agua. Finalmente se hizo el Antel Arena y no se hicieron las obras del agua. ¿usted es autocrítica de eso? ¿Le parece que tendría que haber ido por otras obras antes?", consultó.

Ante esa pregunta, Cosse dijo que "es una discusión un poco bizantina, pero el Antel Arena se pospuso".

Con esa respuesta, Haberkorn intercedió: "no tanto como para hacer las represas".

"Se pospuso todo lo que definió el presidente de la república, además Tabaré tenía una fuerte preocupación y una fuerte impronta, se armó una comisión de ministros de la que yo participé como Ministra de Industria, para tomar acciones sobre la cuenca del Santa Lucía", retrucó la intendenta.

"Hicimos un buen trabajo. Sé que la tentación de discutir que es lo correcto, si las obras en Casupá, que creo que ese es el camino. Sé que la tentación es grande porque a todos nos preocupa el tema, pero sugiero dejarlas para dentro de un par de meses por que la crisis que hay, me pintaron un panorama que no es halagüeño", agregó.

Más adelante en la charla, Haberkorn volvió sobre el tema. "No quiero enfrascarme en el pasado, pero parece que hubo una falla en el orden de prioridades y esto se encarga de demostrarlo", pinchó.

Y Cosse volvió a eludir el tema: "No voy a entrar en esa discusión porque me parece entrar en la chiquita dada la magnitud del problema que tenemos hoy. Cuando salgamos, tengo una larga conversación sobre lo que pienso del agua".

Consultada sobre las obras de Arazatí y Casupá y por qué el Frente Amplio no las encaró entre 2005 y 2020, Cosse dijo: "Ustedes son periodistas y están haciendo su trabajo muy bien, el presidente Vázquez armó este comité que mencionaba y se consiguió una línea de financiación. El tiempo no se detuvo en 2019 y siguió pasando. No quiero profundizar en esto, porque insisto en que hoy mi prioridad es la salud de las personas y es un problema nacional".