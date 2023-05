Las recomendaciones de la Sociedad de Pediatría ante el aumento de salinidad en agua de OSE

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) emitió compartió "comentarios y recomendaciones" ante el aumento de salinidad en el agua distruida por OSE, respecto al consumo de sodio por parte de menores.

El comunicado señala en primer lugar que un litro de agua de OSE "está conteniendo 1,1g de sal en promedio".

Como las reservas de agua dulce están afectadas por el déficit hídrico, la empresa pública acudió al agua de la represa de Aguas Corrientes, donde el flujo más salado del Río de la Plata entra al Santa Lucía. Por lo tanto, se aumentaron los límites de sodio 200 mg/L a 400 mg/L y de cloruro 280 mg/L a 700 mg/L en el agua.

De cero a dos años de edad

"Durante los primeros seis meses de vida, existe una limitación en la eliminación renal de sodio", advierte la SUP.

"El elevado consumo de sodio en niños se correlaciona con un aumento en la prevalencia de hipertensión arterial, nefropatías y otras enfermedades crónicas no transmisibles, desde la niñez a la edad adulta"

La Sociedad de Pediatría recomienda que para "evitar una sobrecarga de sodio, debe restringirse el contenido de este mineral de la alimentación de los niños pequeños."

Alejandra Girona, coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República (Udelar), había advertido que los bebés que se alimentan solo con leche de fórmula están superando la ingesta recomendada de sodio por consumir agua de OSE, ya que las "fórmulas infantiles tienen un contenido de sodio a lo cual hay que agregarle ahora el contenido de sodio que se necesita de agua para preparar estas mamaderas", dijo a Subrayado.

En esta misma línea, la SUP señala que los "niños menores de 12 meses que no reciben pecho materno deben recibir, como primera opción, fórmula para lactantes preparadas con agua embotellada". "En aquellos niños en los que este alimento no esté disponible y reciban leche de vaca, la misma debe ajustarse a las diluciones recomendadas, realizadas con agua embotellada", continúa el texto.

"La alimentación complementaria, entre los 6 y 24 meses, no debe tener sal agregada."

Desde mayores de dos años hasta adolescentes

"En niños mayores de 2 años y adolescentes debe vigilarse el contenido de sal de la alimentación, desaconsejando alimentos con exceso. Es importante recordar que la mayor carga de sodio de la ingesta proviene de los alimentos. El etiquetado frontal identifica los alimentos que tienen exceso de este mineral", sostiene el comunicado de la SUP.

La sociedad afirma que "se debe optar por aguas embotelladas" y recuerda que los filtros no eliminan el "cloruro de sodio".

"En el caso de niños hipertensos o con indicación médica de no consumo de sal (hipercalciuria, litiasis, etc), portadores de enfermedad renal crónica, en diálisis o trasplantados, evitar el consumo de agua de OSE. En caso de tener que consumirla y encontrarse dentro de este grupo de pacientes, se recomienda consultar con su médico de cabecera para adecuar cantidad de agua a ingerir y aumentar frecuencia de los controles de presión arterial."

"En general, se recomienda no agregar sal en las comidas y evitar el consumo de alimentos ultraprocesados.", concluye el comunicado.