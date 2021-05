La anécdota de Ruglio y Bengoechea que refleja el momento futbolístico de Peñarol

En su mejor momento, con una sola derrota en los últimos 19 partidos (desde el 16 de enero), Peñarol buscará en Paraguay su clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana. Un empate ante River Plate guaraní le alcanzará para asegurar su primer lugar en el grupo y avanzar a la siguiente fase, con lo que recibirá US$ 500.000 como premio.

En enero era impensado este momento deportivo de Peñarol, en febrero y marzo, también, y tras el empate que sufrió en la hora 2-2 ante Cerro Largo en el partido de ida de la primera fase de Sudamericana, en abril, mucho menos.

Sin embargo, el equipo de Mauricio Larriera comenzó a reflejar en el campo el trabajo que comenzó en enero.

Esto generó una tranquilidad que no había tenido hasta ahora el presidente Ignacio Ruglio. “Estoy viviendo las horas de más tranquilidad desde que asumí”, dijo en una entrevista que concedió a Tirando Paredes de AM 1010.

“Anoche (lunes de noche) nos quedamos con el Gallego (Oscar) Ferro, Darío Rodríguez y Mauri (Maurico Larriera) hablando de eso. A todos nos da cierta tranquilidad lo que se está viviendo, que se haya ganado un perfil de juego, que las cosas están saliendo, pero si en esto te confiás o si creés que hay algo ganado, te pegás un golpe grande de seguro. Lo disfrutamos con mucha cautela y trabajo”, reflexionó.

El presidente destacó el trabajo del entrenador, sobre quien manifestó además de su capacidad el tiempo que dedica.

“El domingo Peñarol entrenó casi tres horas y media. Lo que Mauricio entrena en cancha no es normal y esas cosas son las que te dan tranquilidad. Capaz que en algún momento te descansás un poquito, porque tenés la clasificación cerca, como en este caso que venimos a jugar a Paraguay. Sin embargo, no es así, y me vine tranquilo con ese detalle: a dos días del partido, con muchas cosas internalizadas ya en el equipo… ¡te mete tres horas y media de entrenamiento! Tiene bien claro que no se puede descansar”, dijo.

Valoró el premio de medio millón de dólares que puede recibir el club si avanza, pero le dio mayor importancia al hecho de pasar una fase de grupos en un torneo internacional, algo que Peñarol no puede conseguir desde 2011.

“Los US$ 500.000 de verdad los necesitamos, pero también necesitamos dar un paso más de lo que sucedió en los últimos años cuando nos dejan por el camino muy temprano”, agregó.

Dijo que habla “todo el tiempo” con los expresidentes Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera y que trabaja “con calma política” en el club, porque “cada uno cumple su función en forma correcta”.

D. Battiste

Pablo Bengoechea

Finalmente contó una anécdota que vivió la semana pasada en el Campeón del Siglo, en ocasión de la victoria de Peñarol ante Corinthians por 4-0 por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.

"Los partidos los miro parado, caminando, desde siempre, desde que llegué con 12 años desde Minas y empecé a ir al Estadio. Bengoechea. Pablo (Bengoechea), Gaby (Gabriel) Cedrés y el Indio (Walter Olivera) lo miran más contra la Cataldi. Hacemos el 3-0 y veo que Pablo viene expreso hasta donde estaba yo, y en ese momento dije, '¿qué le habrá pasado?', porque llamativamente venía muy rápido. Se me para al costado y me dice: 'Pellízqueme, presidente', en su tono riverense", dijo Ruglio para reflejar el presente que vive el club.