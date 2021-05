Uruguay, el hub deportivo de Sudamérica que permite que la pelota siga rodando

Fútbol, rugby, básquetbol y futsal. El deporte sudamericano pasa por Uruguay desde que la pandemia de coronavirus paralizó a la región allá por marzo de 2020. El sábado culminó exitosamente la Superliga de rugby en el Charrúa. El domingo comenzó en Florida la Libertadores de futsal y el jueves de la semana pasada Conmebol designó al Estadio Centenario como escenario para las finales únicas de las copas Sudamericana y Libertadores de 2021.

Esta concentración de eventos deportivos ya comenzó el año pasado cuando la situación sanitaria en Uruguay era mucho más favorable que el resto de los países de la región.

En octubre del año pasado, se organizó en Uruguay el primer torneo internacional de rugby a nivel mundial luego del parate por la pandemia. Fue el Sudamericano Cuatro Naciones que se jugó en el Charrúa entre Los Teros, Argentina XV, Chile y Brasil.

Además, 60 jugadores de Los Pumas concentraron un mes y medio en Uruguay antes de ir a enfrentar a los All Blacks para ganar un partido histórico.

Uruguay fue designado como sede del repechaje del handball masculino para el Mundial de Egipto donde iban a participar Chile, Colombia, Paraguay, Honduras y El Salvador. El certamen no se llegó a disputar porque las condiciones internas de cada país impidió la participación de sus seleccionados y Chile clasificó por ranking.

En octubre se disputó en el Antel Arena la final de la Basketball Champions League Américas entre Quimsa de Argentina y Flamengo de Brasil.

"El concepto que manejamos en la Secretaría Nacional del Deporte (SND) es que Uruguay sea un hub sanitario deportivo y viene desde que empezamos a autorizar los protocolos de Conmebol el año pasado", contó a Referí el subsecretario nacional del Deporte Pablo Ferrari.

Hub: intercambiador, centro o punto de conexión, concentrador. Sí, Uruguay como centro deportivo regional.

"Uruguay tiene facilidades en el sistema de ingreso al país, más allá de los controles que se realizan y si bien se complicó la situación sanitaria del país en materia deportiva el sábado terminó la Superliga de rugby con la realización de 2.500 hisopados y 270 personas testeadas cada cuatro días y todo funcionó a la perfección", agregó.

El pasado 4 de abril, Sebastián Bauzá, director nacional del Deporte, había dicho a Referí: "A la Secretaría, Ministerio de Turismo y Presidencia les interesa mucho este tema. Es fundamental para dar actividad a la hotelería y servicios de catering. En abril vamos a tratar de mantener la Superliga de rugby en forma de burbuja. Van a venir equipos, que se mantendrán aislados tal como están compitiendo en Chile ahora, y van a ingresar más de US$ 900.000 en hotelería y servicios de catering. Eso es muy importante para el país y lo tenemos que cuidar. En Chile, se hizo muy bien. Los planteles van a estar concentrados hasta el 15 de mayo y solo pueden salir de los hoteles al estadio a competir. Por esa razón, la idea es avanzar en este modelo".

Camilo dos Santos

Peñarol en la final de la Superliga de rugby contra Jaguares

Según pudo saber Referí, entre hoteles, comida, traslados y testeos, la etapa uruguaya tuvo un costo de aproximadamente US$ 1,2 millones, que ayudaron a reactivar actividades hoy casi totalmente detenidas. En total, la liga tuvo un costo aproximado de US$ 3 millones.

"Los equipos quedaron muy contentos con la atención, los hoteles, la comida, el estadio. El reconocimiento al hub del Estadio Charrúa, que queda como referencia posicionado a nivel regional y mundial, de que acá se puede organizar un torneo en tiempos de pandemia y salir adelante con éxito. La presentación del estadio, la calidad de la televisación y mirado desde la óptica de la URU, tener nuestra franquicia jugando la final y estando en partido los 80 minutos fue brillante", expresó a Referí Santiago Slinger, presidente de la Unión de Rugby del Uruguay.

"La organización de eventos lleva mucha articulación con hoteles y empresas de transporte; tenemos permanente consultas de las cadenas hoteleras con nuevos eventos a organizarse. Es más, desde la organización del Giro de Italia se establecieron contactos con la Secretaría para conocer la situación del país", explicó Ferrari.

En Florida, en formato burbuja, comenzó el domingo la Copa LIbertadores de futsal con la presencia de 12 equipos y 168 jugadores que competirán hasta el próximo sábado.

@FutbolSalaCAP

Peñarol en la Libertadores en Florida

Para el 6 de noviembre se fijó la final de la Copa Sudamericana y para el 20 de noviembre la final única de la Libertadores. "Si Dios quiere, esperemos que las finales de ambos eventos puedan ser con público, veremos si se pide certificado de vacunación o cómo se implementará, pero hay que ver cómo sigue el tema sanitario en el país", dijo Ferrari.

Según pudo saber Referí, además, se analiza por estas horas en Conmebol designar a Uruguay como sede de un sudamericano juvenil en varones y otro en mujeres.

El Sudamericano sub 17 femenino estaba fijado el año pasado en Uruguay, fue postergado de abril a noviembre pero luego se corrió para este año. El sub 20 quedó suspendido en Argentina en la ronda final. El sub 17 masculino iba a disputarse en Ecuador en varones y el sub 20 en Venezuela. Pero aún no tienen fechas pactadas ni las sedes han sido confirmadas.

Camilo dos Santos

El Centenario será renovado con obras varias

La llegada del presidente de Conmebol Alejandro Domínguez a Montevideo, el pasado 22 de marzo en ocasión de la presentación de la academia de Montevideo City Torque, y la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou para conseguirle a Conmebol vacunas Sinovac para el fútbol sudamericano terminaron de armar un combo favorable para Uruguay.

El Centenario deberá ser sometido a una serie de reformas edilicias que tendrán un costo de US$ 1,5 millones. Todo será absorbido por Conmebol.

Presupuesto para atletismo y natación

Ferrari comentó también a Referí que en la ley de presupuesto ya fueron asignados fondos para arreglar la pista oficial de atletismo Darwin Piñeyrúa y también para hacer una piscina precompetitiva contigua a la única pileta olímpica (50 metros) que está activa en Uruguay, la de Campus de Maldonado. "Esa última obra va a contar con apoyo de la Intendencia de Maldonado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Federación Internacional de Natación".

"Eso nos va a permitir en 2022 y 2023 organizar sudamericanos de atletismo y natación. Además, proyectamos que Maldonado sea un centro de alto rendimiento para la natación uruguaya y que se pueda organizar ahí un Panamericano sub 20. Son obras que queremos dejar para que queden, pensadas en organizar torneos y concertadas con las respectivas federaciones", agregó.

Uruguay no es sede de un Sudamericano de atletismo en mayores desde 1977 y en natación lo fue por última vez en 2004 en Maldonado.

¿Y la reactivación a nivel local?

Mientras Uruguay está recibiendo varios eventos internacionales con el ingreso de delegaciones extranjeras para competir, el deporte nacional está parado por lo que ha sido la curva ascendente de casos positivos y fallecimientos por covid-19 en los últimos meses.

El pasado 16 de marzo, Lacalle Pou anunció la suspensión de todo el deporte federativo con excepción del fútbol, que pudo completar el Campeonato Uruguayo 2020, y el básquetbol.

Eso llevó a suspender el campeonato femenino de hockey sobre césped en el que solo se había llevado a cabo la primera fecha. Deportes como el handball o el vóleibol ni siquiera pudieron retomar la definición de los torneos que había quedado pendiente en diciembre de 2020. El atletismo, sin embargo, pudo celebrar la disputa del Nacional donde varios atletas sumaron puntos para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El 4 de mayo el gobierno instó al fútbol a posponer una semana el inicio del Torneo Apertura y a suspender una semana el inicio de los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

"El 23 de este mes (próximo domingo) el gobierno dará a conocer nuevas medidas y en los días previos las vamos a estar analizando con Salud Pública y el GACH de modo tal de poder reactivar el deporte. La semana pasada ya elevamos una nota al Ministerio de Salud Pública para reactivar el deporte al aire libre, tanto el individual como el colectivo y que el deporte en espacios cerrados pueda comenzar a funcionar con un aforo del 45% y sin uso de vestuarios", expresó Ferrari.