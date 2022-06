La soja bate un récord y supera los US$ 650 en Chicago: ¿cuánto puede aprovechar Uruguay?

Los precios de la soja se negocian en alza por cuarta rueda consecutiva en Chicago y la posición julio supera, de momento, la mayor marca histórica de US$ 650,74 del pasado 4 de septiembre de 2012. La tonelada de la oleaginosa avanza más de US$ 11 en la operativa de del principal mercado global de referencia para los granos.

Las subas se fundamentan en la expectativa de los operadores en ver mañana (viernes) un nuevo ajuste de las existencias finales estadounidenses 2021/2022 en el informe mensual del USDA. Esta posibilidad la sustentan en las buenas ventas de las semanas precedentes y en la ralentización de las exportaciones de Brasil, según el sitio especializado Granar.

Al igual que la soja, el maíz se cotiza con valores en alza (+US$ 3,3, a US$ 304 por tonelada) por cuarta rueda consecutiva en Chicago en función de una demanda sostenida y de una oferta que se prevé menor en la nueva campaña 2022/2023, por la caída del área sembrada en EEUU y por la lógica merma que tendrá la producción en Ucrania, donde la guerra se prolonga y los acuerdos para sacar el grano retenido ya parecen una utopía.

En tanto, el precio del trigo se negocian con bajas en Chicago y en Kansas, mientras que en el mercado europeo se registran ligeras mejoras.

"La presión por el avance de la cosecha de invierno en EEUU se hace notar, pero se ve atenuada por la falta de acuerdos entre Rusia y Ucrania para generar las condiciones necesarias para sacar el grano ucraniano retenido desde el inicio de la guerra, cuando restan no más de tres semanas del inicio de la recolección del grano de la nueva campaña en la zona del Mar Negro", según Granar Research.

En su informe semanal sobre las exportaciones de EEUU el USDA relevó este jueves ventas de trigo 2022/2023 por 451 mil toneladas, por encima de las 363.500 toneladas del reporte anterior y dentro del rango previsto por los privados, de entre 250 mil y 500 mil toneladas.

La posición julio del trigo cotizaba a US$ 394 por tonelada en Chicago, mientras que el contrato a diciembre (relevante para la próxima zafra de Uruguay) se negociaba sobre los US$ 403 por tonelada (-US$ 1,6 respecto al miércoles).

¿Cuánto puede aprovechar Uruguay del récord de la soja?

Uruguay está culminando por estos días una de las mejores cosechas de soja de los últimos años con un combo difícil de repetir: buenos precios, clima favorable y una productividad por hectárea camino a un récord. Se espera que esta zafra le deje al país una facturación por exportación del orden de los US$ 2.000 millones.

Hasta el 30 de mayo se llevaba vendida más de un tercio de la cosecha, cerca del 40%, a un promedio de US$ 614 la tonelada. Y los precios para el resto de la cosecha rondarán los US$ 640 por tonelada, según estimó Blasina y Asociados antes de este nuevo impulso en los en el mercado internacional para la oleaginosa. Por tanto, es factible que los agricultores o intermediarios que aún no vendieron parte o toda su cosecha de la nueva zafra puedan obtener una mejora adicional en sus ingresos por ventas al exterior.

El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) difundió este miércoles un boletín sectorial sobre el cultivo de soja. Este sector representa "una importante fuente generadora de ingresos" para una gran números de localidades del litoral y centro del país, muchas de las cuales tienen menos de 5 mil empleos.

Según el CED, por trabajo en chacra y servicios agrícolas, la agricultura de secano ha empleado entre 8 mil y 15 mil personas en los últimos años, con una tendencia decreciente que "podría verse interrumpida en 2022" dada la buena conjunción de aumento de área implantada, buenos precios y clima favorable. En 2021 la agricultura de secano ocupo a unas 8.300 personas, su peor desempeño de los últimos nueve años.

De acuerdo al CED, la logística que implica trasladar la soja de las chacras a los puertos para su exportación habría generado en esta zafra en en el entorno de 2 mil trabajadores por fletes, con una masa salarial de US$ 3,6 millones y un valor bruto de producción de US$ 90 millones.