La zafra récord de soja y su derrame en la generación de empleo en el interior

La zafra de soja 2021/22 —que está a punto de culminar— será una de las mejores de la historia desde distintas aristas. Según una estimación que divulgó Blasina y Asociados en El Observador hay un resultado que supera las expectativas que había cuando se realizó la siembra, que se sustenta en un rendimiento por encima de lo esperado (alcanzará los 3.000 kilos por hectárea en promedio), a valores por encima de los US$ 600 por la tonelada a la venta que no se esperaban y con una excelente calidad de grano.

Será, por eso, una cosecha récord en productividad, en margen y en la facturación que le dejará al país, que estará muy próxima a los US$ 2.000 millones.

Si se confirma una facturación de US$ 2.000 millones por exportaciones, superaría los US$ 1.874 millones de la que hubo en la mejor cosecha de la historia, la de 2013, con 3,5 millones de toneladas exportadas a un promedio de US$ 535 la tonelada.

Hasta el 30 de mayo se llevaba vendida más de un tercio de la cosecha, cerca del 40%, a un promedio de US$ 614 la tonelada. Y los precios para el resto de la cosecha rondarán los US$ 640 por tonelada.

El impacto sobre el empleo

El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) difundió este miércoles un boletín sectorial sobre el cultivo de soja. Este sector representa "una importante fuente generadora de ingresos" para una gran números de localidades del litoral y centro del país, muchas de las cuales tienen menos de 5 mil empleos.

Según el CED, por trabajo en chacra y servicios agrícolas, la agricultura de secano ha empleado entre 8 mil y 15 mil personas en los últimos años, con una tendencia decreciente que "podría verse interrumpida en 2022" dada la buena conjunción de aumento de área implantada, buenos precios y clima favorable. En 2021 la agricultura de secano ocupo a unas 8.300 personas, su peor desempeño de los últimos nueve años.

De acuerdo al CED, la logística que implica trasladar la soja de las chacras a los puertos para su exportación habría generado en esta zafra en en el entorno de 2 mil trabajadores por fletes, con una masa salarial de US$ 3,6 millones y un valor bruto de producción de US$ 90 millones.

Los desafíos del sector

El CED realizó un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) con una mirada de mediano y largo plazo. "El sector oleaginoso tiene enormes fortalezas y un conjunto de oportunidades que, de concretarse, apuntalarían su desempeño productivo y comercial", asegura el CED.

Dentro de las fortalezas se destacan la incorporación de tecnología, gran fuente de ingresos por exportaciones, su derrame en el sector logístico y servicios, y diversificación territorial del cultivo. En en el caso de las oportunidades aparecen el desarrollo de seguros climáticos y coberturas de riesgo, bajos aranceles de entrada para la exportación, una sostenida demanda china y la posibilidad de sumar más valor con la industrialización del grano.

En cuanto a las debilidades, sobresalen los altos costos logísticos, baja disponibilidad de acopio y escasa diversificación exportadora. En las amenazas, el fenómeno climático La Niña (falta de lluvias) es uno de sus principales enemigos para el cultivo de soja, a lo que se suma la competencia cada vez mayor de Brasil y Paraguay y las tensiones que hoy todavía giran en en vínculo político-comercial entre las dos principales economías del mundo: EEUU y China, según el CED.