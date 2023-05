La candidatura conjunta de Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay para el Mundial 2030 cambiará de nombre

En 2 de agosto de 2022, la candidatura conjunta entre Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay que tiene como objetivo traer el Mundial 2030 nuevamente al río de la Plata, se presentó oficialmente en sociedad bajo el nombre Juntos 2030.

En aquella ocasión, en el lanzamiento que se realizó en el Estadio Centenario, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez encabezó la conferencia de prensa luego de una reunión entre los presidentes de las asociaciones y ministros de los cuatro países que sesionaron en el Museo del Fútbol, donde se encuentra el mobiliario original en el que se creó la Confederación Sudamericana de Fútbol.

En la ceremonia también participó el presidente Luis Lacalle Pou.

Desde entonces, los cuatro países trabajan en la puesta a punto para que en noviembre 2024 el Congreso de FIFA apoye esta candidatura.

Para ello, en noviembre de 2022 se creó una organización llamada Corporación Juntos 2030, que preside Sebastián Bauzá y que se encarga de todos los detalles de la candidatura.

Esta semana la corporación que nuclea a las cuatro federaciones y a los cuatro gobiernos se reunió en Buenos Aires.

En este encuentro analizaron la posibilidad de realizar un cambio en el nombre de la candidatura.

A la espera de que se ponga a votación, es intención de los cuatro países que la candidatura no se visualice más como Juntos 2030, sino que desde la próxima reunión intentarán establecer Mundial Centenario 2030.

Los cuatro países aspiran a convencer al mundo que la Copa del Mundo regrese a Uruguay después de 100 años, que fue donde nació todo.

En junio FIFA presentará el pliego de condiciones para organizar el Mundial 2030 y los cuatro países deberán comenzar a exponer a FIFA lo que ofrecerán para ser elegidos como candidatos.

El aspecto más fuerte que tienen Sudamérica es la historia del Estadio Centenario y de la organización de Uruguay que hace un siglo permitió desarrollar el primer Mundial.

Sobre esa base, el presidente de Conmebol, Domínguez, le manifestó en octubre pasado al presidente de FIFA: "Considero que es digno que la misma FIFA asuma la responsabilidad de llevar adelante un gesto para honrar aquella memoria. Hay estadios lujosos, hay estadios modernos, hay países que pueden hacer la réplica del Centenario, pero Centenario hay uno solo uno en el mundo. La historia no se compra con el dinero, el lujo no hace historia, lo que nosotros podemos prometer al mundo es volver a los orígenes y mostrar dónde nació y cómo se jugaba. Te invito a hacer un Mundial acá en el 2030, que se juegue como se jugó en el 1930, con los mismos atuendos y no pelearnos por los lujos, es volver a la esencia. Sudamérica está lista, los cuatro países estamos listos para traer el Mundial en el 2030”.