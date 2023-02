La condena de 45 partidos comunistas a la "vil maniobra" del chavismo en Venezuela a la que no adhirió el PCU

Partidos comunistas y obreros de todo el mundo arremetieron contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y prestaron su firma a una declaración de condena promovida por el Partido Comunista (PCV) de ese país durante un encuentro internacional tres meses atrás en La Habana, Cuba. El comunismo uruguayo, sin embargo, se abstuvo de adherir a ese pronunciamiento al que se sumaron poco más de la mitad de las delegaciones.

"Ocurre que nosotros tenemos una misma práctica tanto en nuestro país como a nivel internacional. Al Partido Comunista de Uruguay no se le ocurriría ir a ventilar y discutir en ámbitos internacionales de este tipo las diferencias internas del Frente Amplio o las organizaciones sociales de nuestro país", sostuvo Juan Castillo, secretario general de esa colectividad, en diálogo con El Observador. "No es nuestra postura ni nuestra idiosincrasia, pero tampoco es la estructura de funcionamiento de los encuentros internacionales de partidos comunistas", añadió el referente uruguayo.

Los firmantes –entre los que se cuentan los comunistas de Canadá, Dinamarca, Egipto, Irán, Irak, El Salvador, Puerto Rico, Palestina, Argentina, uno de Brasil (donde hay dos partidos con esta filiación), entre otros– manifestaron su "firme solidaridad con el PCV" y condenaron "enérgicamente los planes dirigidos a asaltar por medios fraudulentos su Dirección Política, ya sea a través de una ilegal intervención administrativa (vía Consejo Nacional Electoral) o judicial (vía Tribunal Supremo de Justicia), lo cual configuraría una clara, indebida y abusiva injerencia en la vida interna del PCV".

La declaración divulgada por los venezolanos este fin de semana dirigió sus dardos al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, por conducir una "vil maniobra" que apunta a "asaltar al PCV y usurpar sus siglas y personalidad jurídica – electoral" al "utilizar individuos que no forma parte del PCV con el fin de presentarlos como supuestas 'bases del partido'".

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello

Fiel a una rivalidad de años entre el comunismo venezolano y el oficialismo chavista, los partidos arremetieron contra "los sistemáticos ataques" de Cabello al acusarlos de "servir a los intereses del imperialismo estadounidense, con el claro objetivo de criminalizar" sus "luchas".

Juan Castillo explicó que ese pronunciamiento va por fuera de la declaración final consensuada en el encuentro en La Habana entre los 78 partidos comunistas participantes, en tanto es una manifestación que corre por cuenta de los venezolanos, quienes juntaron las firmas en "reuniones bilaterales con los delegados de los demás países".

"Nosotros no estamos de acuerdo con esa práctica, no creo que resolvamos los líos internos de Venezuela ni los problemas de relacionamiento entre el PCV y el PSUV con una declaración", afirmó el dirigente uruguayo. "Si acá tenemos lío con el MPP, Asamblea Uruguay o el Partido Socialista, les pedimos una reunión y discutimos; siempre va a haber un canal de salida. Pero no de esta manera", dijo.

El líder comunista aseguró que hizo este mismo planteo en el encuentro de La Habana. "No era ese el evento ni el ámbito para discutir los problemas internos. De la misma manera que el PCV dijo cosas contra el partido de gobierno, el PSUV le dice cosas al PCV que tampoco toleramos, pero no nos quedamos con declararlo en un medio de prensa tres meses después", señaló.

El debate ideológico en torno a qué sucede en Venezuela, y la etiqueta de si es o no una dictadura, todavía divide las aguas en el Frente Amplio. El comunismo uruguayo –que ha dado señales de afinidad con Maduro, como lo fue una visita del sindicalista Marcelo Abdala años atrás– reivindica "la no intromisión en asuntos internos y el respeto a las características internas del país".