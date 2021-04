La Conmebol aumentó los premios para el campeón de la Copa América

La Confederación Sudameicana de Fútbol (Conmebol) informó este viernes que aumentará el premio para el seleccionado que se consagre campeón de la Copa América 2021 que se disputará en dos sedes, Argentina y Colombia.

En un comunicado que emitió en la misma jornada, el máximo organismo del fútbol sudamericano explica que el nuevo ganador recibirá US$ 2.500.000 más que el campeón anterior que fue Brasil cuando obtuvo el torneo disputado en su tierra en 2019.

"La selección que obtenga el título se embolsará un premio de US$ 10.000.000, tras aprobarse un incremento en US$ 2.500.000 con respecto a la edición anterior del torneo. Ese monto se suma a los US$ 4.000.000 que recibe cada selección por participación, en concepto de preparación y logística", explicó la Conmebol.

Según el comunicado, la Conmebol se reunió de forma virtual y aprobó ese incremento para el futuro campeón de esta Copa América 2021 que comenzará el próximo 13 de junio en Buenos Aires.

EFE

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol

Brasil, el campeón vigente, recibió US$ 7.500.000 como premio por haber obtenido la Copa hace dos años.

Cabe recordar que a principios de marzo, cuando se suspendió la doble jornada de Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 debido a la pandemia mundial por coronavirus y que los clubes europeos no querían que sus figuras viajaran hacia Sudamérica, Referí informó que la Copa América 2021 no se suspendería.

De esta forma, los presididos por Alejandro Domínguez continúan apostando a mejorar la competencia continental, ya que también hubo mejoras en los premios por Copa Libertadores y Copa Sudamericana ya que en los últimos cinco años los mismos crecieron un 300%, según informó Referí.