A pesar de las nuevas restricciones y de 130 contagios en equipos, el fútbol no para en Argentina ni en Conmebol

A pesar de las nuevas medidas anunciadas en Argentina por el rebrote de casos de covid-19, el fútbol de ese país, con unos 130 contagios en sus planteles profesionales, y los principales torneos continentales de la Conmebol, no pararán.

La Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América de Argentina y Colombia siguen en la programación 2021 de la Conmebol, desde donde el presidente del organismo, Alejandro Domínguez, ya manifestó que no hay riesgo de suspensión pese a la pandemia.

En Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció este miércoles una extensión de la prohibición a la circulación nocturna, una restricción del horario comercial y el cierre de las escuelas en el área metropolitana de Buenos Aires, en un endurecimiento de las medidas para frenar el covid-19.

A partir del viernes, el toque de queda regirá entre las 20:00 y las 06:00 locales y el horario comercial se limitará a diez horas entre las 09:00 y las 19:00. Los estudiantes capitalinos volverán el lunes a la modalidad virtual de clases por un periodo de dos semanas, anunció Fernández en un momento en que las infecciones están disparadas.

Las medidas, que generaron algunas protestas ni bien fueron anunciadas, no incluyen al fútbol, que continúa con su actividad pese a que hay más de 100 contagios en los planteles.

El estadio de Racing

“A nosotros el fútbol nos encanta. Es lo único que me distrajo en estos días de aislamiento. Para los argentinos es un momento de esparcimiento. Las autoridades deportivas tienen que actuar con mucha atención”, dijo este jueves Fernández sobre la continuidad del fútbol pese a las nuevas restricciones, que justamente no alcanzan a los campeonatos organizados por la Liga Profesional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La actividad continúa pese a que son casi 130 los contagios en el fútbol. Los clubes más afectados son Sarmiento de Junín (12 futbolistas y ocho del cuerpo técnico), Independiente (11 y dos), Banfield (22) y Gimnasia y Esgrima de La Plata (18 jugadores), Huracán (12 y su DT Frank Kudelka) como principales exponentes, informó La Voz.

Solo siete equipos no padecieron alguna baja por covid-19 desde mediados de febrero.

¿A qué se debieron los contagios? Según la Agencia Télam, los actores del fútbol tuvieron una relajación similar a la que tuvo la sociedad. Debido a eso, la AFA endureció los protocolos y estableció que los planteles no se concentrarán antes de los partidos, o que lo harán por corto plazo si la distancia geográfica así lo impone. Además, llegarán a los estadios divididos en al menos dos micros.

La Conembol no para por el covid

Con respecto a los entrenamientos, deberán ir en sus autos particulares y sin acompañante, no se podrán cambiar, ni bañar en los vestuarios.

Sobre las causas por las que no se paró el fútbol, dicha agencia señaló que el torneo de AFA debe terminar sí o sí antes de la Copa América de junio y que las señales dueñas de los derechos de TV han presionado para que la actividad continúe.

Parar el fútbol generaría un golpe económico "difícil de levantar", señalaron diversas fuentes a Télam.

Uruguayos con rivales argentinos

En medio de este panorama en la región, tres equipos uruguayos tendrán que visitar y recibir a clubes argentinos en el próximo mes y medio, cuando se disputen las fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Nacional, que ya cuenta con los recuperados Rafael García, Renzo Orihuela e Ignacio Lores, quienes tuvieron covid-19, viajará el lunes a Buenos Aires para jugar el martes ante Argentinos Juniors.

Jugadores de Nacional en Avellaneda

El pasado 10 de abril el diario deportivo Olé informó que el club de La Paternal en las últimas semanas había tenido 10 casos en sus futbolistas, más cuatro en el cuerpo técnico y también en funcionarios.

Rentistas, por su parte, recibirá a Racing de Avellaneda el próximo miércoles en el Estadio Centenario y deberá jugar de visitante el 25 de mayo.

Además, Montevideo City Torque irá a Avellaneda para jugar contra Independiente, por Sudamericana, el 28 de abril y lo recibirá en Uruguay el 11 de mayo. En el rojo fueron conocidos los recientes casos del arquero uruguayo Sebastián Sosa, como el del entrenador Julio César Falcioni, entre otros.

En declaraciones a radio 10 de su país, Alberto Fernández dijo estar también "preocupado" por los próximos viajes de equipos argentinos que se aprestan a disputar partidos de las copas Sudamericana y Libertadores. "Habrá que extremar todos los cuidados", afirmó.

"Todo eso me preocupa porque veo objetivamente lo que pasa con los equipos argentinos. Los contagios se repiten y no han salido de la Argentina. Esto no es otra cosa que ser parte de una sociedad donde los contagios aumentan", sostuvo el mandatario.

Fútbol y coronavirus

Advirtió que "lo que está pasando con los planteles argentinos es una muestra de lo que puede pasar si además salimos de Argentina a jugar en países donde el problema es más agudo aún. Sin salir de Argentina, los equipos tienen nivel de contagios altos, saliendo de Argentina puede ser peor".

Conmebol no suspende

¿Qué pasará con los torneos continentales en caso de que aumenten las restricciones en Argentina o en otro país? En la Conmebol nada parece hacer cambiar sus planes para desarrollar sus copas.

Para eso se estableció que cada club cuente con una lista de 50 futbolistas para utilizar en caso de tener varios positivos.

Colo Colo y Peñarol en 2020

Además, en caso de que un gobierno prohíba la práctica de fútbol, se fijará un escenario en otro país para que se disputen los partidos.

La Conmebol ya lo hizo en enero de este año en las semifinales de la Sudamericana, cuando Coquimbo Unido de Chile debía recibir a Defensa y Justicia, que justo tuvo un brote de coronavirus en su plantel. Las autoridades chilenas querían que los jugadores del equipo argentino hicieran cuarentena para jugar el encuentro en su país, pero la Confederación decidió cambiar la sede del juego a Asunción de Paraguay.

Otra de las interrogantes es qué pasará con la Copa América que comienza en dos meses en Argentina y Colombia.

"No quiero frustrar el espectáculo de la Copa América pero quiero que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas y para ver cómo podemos dominar este tipo de problemas", advirtió Fernández.

En la Conmebol, en tanto, siguen sin tener dudas sobre el desarrollo del torneo de selecciones y van por más: entre sus objetivos para la Copa América que se jugará desde junio se mantiene el de que los partidos cuenten con presencia de público en un 30% de los aforos.