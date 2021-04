El extraño caso de Seba Sosa, el golero uruguayo que dio dos veces positivo de covid-19 en un año

El arquero uruguayo Sebastián Sosa, quien ataja en Independiente de Avellaneda, dio positivo de covid-19 en un control realizado por su club, lo que llamó la atención ya que padeció la enfermedad el año pasado en México, antes de retornar al fútbol argentino.

El golero no superó un test rápido al que fue sometido, por lo que se perderá el clásico ante Racing del próximo fin de semana. De todas formas, en las próximas horas le realizará un estudio de PCR para confirmarlo.

El ex arquero de Peñarol fue a entrenar este lunes a la práctica del “rojo” en Villa Dominico, pero no pudo hacerlo ya que arribó con síntomas y fue testeado antes de la práctica, informó ESPN.

Twitter Independiente

Seba Sosa en Independiente

Su caso llamó la atención porque es la segunda vez que contrae el virus. No es habitual que quien padezca la enfermedad vuelva a tenerla.

Sosa había tenido coronavirus en México, cuando atajaba para Mazatlán, antes de pedir pase a Independiente.

Por eso, señaló, perdió el pelo, lo que lo llevó a realizarse un tatuaje en la cabeza.

Twitter Independiente

El tatuaje de Seba Sosa

"En finales de agosto se me empezó a caer el pelo demasiado... Era peinarme y quedarme con los mechones en la mano. Y de todo el cuerpo, no solo de la cabeza y después, averiguando, supe que era una secuela del covid-19, entonces decidí raparme y siempre me quise hacer un tatuaje, siempre me gustó el tema de los leones", dijo en una entrevista para TyC Sports.

En Independiente, dirigido por Julio César Falcioni, Sosa es titular en el arco, por lo que será una baja de importancia en el clásico ante Racing del próximo sábado.

El caso del arquero uruguayo se da en medio de un rebrote de positivos en equipos del fútbol argentino, donde, por ejemplo, Banfield tiene a casi la mitad de su plantel contagiado y aislado.