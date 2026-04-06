Encontraron el cuerpo del trabajador rural que estaba desaparecido en Rocha: tenía heridas de bala y estaba a 500 metros del vehículo incendiado

Un hombre de 57 años fue encontrado muerto en una zona rural próxima a la ciudad de Chuy, en un caso que es investigado por la Policía. La víctima fue identificada como Iván Casas Viera, quien presentaba varias heridas que habrían sido provocadas por disparos de arma de fuego.
El hecho comenzó a investigarse el domingo al mediodía, cuando un hombre denunció que, al llegar a su establecimiento rural ubicado sobre Ruta 9, encontró en la entrada los restos de un vehículo incendiado.
Personal policial concurrió al lugar y constató que se trataba de una camioneta marca Fiat Strada completamente quemada. El vehículo pertenecía a un empleado del predio, que no pudo ser ubicado y no respondía las llamadas.
En la escena también se encontró, a unos 50 metros del vehículo, una botella plástica con restos de combustible, mientras que la vivienda que ocupaba el trabajador estaba cerrada y en aparente normalidad.
Ante esta situación, el fiscal dispuso la activación del protocolo por persona ausente y el inicio de las actuaciones correspondientes.
Encontraron el cuerpo a 500 metros
La investigación avanzó este lunes, cuando el capataz de otro establecimiento, ubicado en las cercanías, encontró un cuerpo sin vida durante una recorrida.
El hallazgo se produjo a unos 500 metros del vehículo incendiado, a 15 metros de un alambrado. Personal policial confirmó que se trataba del trabajador buscado.
El fiscal del caso se hizo presente en el lugar y dispuso el relevamiento de Policía Científica, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.