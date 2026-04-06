Encontraron el cuerpo del trabajador rural que estaba desaparecido en Rocha: tenía heridas de bala y estaba a 500 metros del vehículo incendiado

Un hombre de 57 años fue encontrado muerto en una zona rural próxima a la ciudad de Chuy , en un caso que es investigado por la Policía . La víctima fue identificada como Iván Casas Viera , quien presentaba varias heridas que habrían sido provocadas por disparos de arma de fuego .

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El hecho comenzó a investigarse el domingo al mediodía, cuando un hombre denunció que, al llegar a su establecimiento rural ubicado sobre Ruta 9, encontró en la entrada los restos de un vehículo incendiado .

Personal policial concurrió al lugar y constató que se trataba de una camioneta marca Fiat Strada completamente quemada. El vehículo pertenecía a un empleado del predio, que no pudo ser ubicado y no respondía las llamadas.

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En la escena también se encontró, a unos 50 metros del vehículo, una botella plástica con restos de combustible , mientras que la vivienda que ocupaba el trabajador estaba cerrada y en aparente normalidad.

Ante esta situación, el fiscal dispuso la activación del protocolo por persona ausente y el inicio de las actuaciones correspondientes.

Encontraron el cuerpo a 500 metros

La investigación avanzó este lunes, cuando el capataz de otro establecimiento, ubicado en las cercanías, encontró un cuerpo sin vida durante una recorrida.

El hallazgo se produjo a unos 500 metros del vehículo incendiado, a 15 metros de un alambrado. Personal policial confirmó que se trataba del trabajador buscado.

El fiscal del caso se hizo presente en el lugar y dispuso el relevamiento de Policía Científica, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.