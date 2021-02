Premios de la Libertadores y Sudamericana 2021: ¿cuánto facturarán los clubes?

La Copa Libertadores 2021 que abren este martes Liverpool y Universidad Católica en el Franzini, se inicia con un sostenido incremento en los premios y con una modificación en el sistema de disputa de la Copa Sudamericana (en abril), que tendrá por primera vez una fase de grupos y 50 partidos más para la televisión.

Uruguay mantendrá cuatro cupos en cada uno de los torneos, mientras argentinos y brasileños, además de acceder en fases posteriores a las competencias, tendrán un mayor número de representantes.

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela tienen en Libertadores y Sudamericana cuatro clubes en cada copa, Argentina tiene seis en Libertadores y Sudamericana y Brasil siete en Libertadores y seis en Sudamericana.

Además, los argentinos y brasileños ingresan en las competencias en etapas más avanzadas. Por ejemplo, a la fase de grupos de la Libertadores llegan cinco brasileños y cinco argentinos y dos de cada uno del resto de los países, incluido Uruguay.

Hasta el momento, los clasificados de Uruguay son Wanderers (Libertadores Uruguay 3) y Liverpool (Libertadores Uruguay 4). Están pendientes el 1 y 2 de la Libertadores y del 1 al 4 de la Sudamericana, que se conocerán al finalizar el Uruguayo 2020 entre fines de marzo y primera quincena de abril.

El campeón uruguayo avanzarán como 1 de Uruguay a la Libertadores y el 2 será el vicecampeón (si hay final entre el primero de la Anual y el ganador de la semifinal campeón del Clausura ante Rentistas) o el segundo mejor ubicado en la Anual después del campeón del Uruguayo.

¿Cuánto cobran los clubes en la Libertadores?

La Conmebol entregará en 2021 US$ 229.300.000 por concepto de premios en todas sus competiciones. En cinco años incrementó 300%, tras pagar US$ 71.190.000 en 2016, informó la organización.

Conmebol mantendrá un complemento a los clubes para los vuelos chárter debido a la pandemia de covid-19

En el caso de la Libertadores los premios son:

Primera fase: US$ 350.000

Segunda fase: US$ 500.000

Tercera fase: US$ 550.000

Fase de grupos: US$ 1.000.000 por partido (juegan tres de local por equipo)

Octavos de final: US$ 1.050.000

Cuartos de final: US$ 1.500.000

Semifinal: US$ 2.000.000

Vicecampeón: US$ 6.000.000

Campeón: US$ 15.000.000

¿Cuánto cobran en la Sudamericana?

En el segundo torneo de Conmebol, en 2021 se jugarán 157 partidos. El año pasado se disputaron 107.

Este año el torneo se desarrollará en una primera fase de eliminación directa entre los equipos del mismo país. Dos de ellos avanzarán a la fase de grupos, que como la Libertadores, se jugará en grupos de cuatro clubes.

En esa primera fase, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela tendrán cuatro equipos cada uno. Dos de cada país, seis de Argentina, seis de Brasil y cuatro perdedores de la tercera fase de la Libertadores estarán en la instancia de grupos. A octavos avanzarán los primeros de cada una de las ocho series y los ocho mejores terceros de la Libertadores.

Los premios de la Sudamericana:

Primera fase: US$ 225.000

Fase de grupos: US$ 300.000 por partido (juegan tres de local por equipo). En esta fase los segundos de cada grupo, que no clasificarán a octavos, recibirán un premio consuelo de US$ 120.000.

Octavos de final: US$ 500.000

Cuartos de final: US$ 600.000

Semifinal: US$ 800.000

Vicecampeón: US$ 2.000.000

Campeón: US$ 4.000.000