City Torque descartó ir como Uruguay 3 a la Libertadores; es el turno de Wanderers

Al mejor estilo de subasta virtual, Montevideo City Torque rechazó la opción de jugar la Copa Libertadores como Uruguay 3, y ahora la Asociación Uruguaya de Fútbol espera por Wanderers, el siguiente en la lista.

Con la temporada 2020 en juego aún y sin la definición de los representantes uruguayos para la Libertadores y Sudamericana 2021, la AUF votó un sistema con el cual toman una foto a la tabla en dos etapas de la competencia para definir primero Uruguay 4 y luego Uruguay 3.

El primero que aceptó la participación en la Copa, hace dos semanas, fue Liverpool que debuta este martes ante Universidad Católica de Ecuador en el estadio Luis Franzini.

Uruguay 3, el segundo club uruguayo que inicia su participación en el torneo continental, debe ser comunicado por la AUF este lunes a Conmebol.

Esta es la foto de la Anual en el momento de tomar la decisión.

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC Nacional 60 31 16 12 3 50 28 City Torque 53 31 15 8 8 51 31 Peñarol 52 31 14 10 7 43 30 Liverpool 52 31 14 10 7 57 45 Wanderers 46 31 12 10 9 43 36 Rentistas 43 31 10 13 8 43 36 River Plate 42 31 11 9 11 43 41 Cerro Largo 39 31 9 12 10 37 37 Defensor Sporting 38 31 8 14 9 32 44 D. Maldonado 37 30 9 10 11 37 51 Fénix 37 31 7 16 8 39 40 Plaza Colonia 33 30 7 12 11 36 38 Progreso 31 30 7 10 13 33 41 Cerro 29 30 6 11 13 29 45 Boston River 28 30 6 10 14 32 45 Danubio 27 30 6 9 15 22 41

El primero que tuvo la opción de elegir fue Nacional y descartó ir como Uruguay 3.

El segundo fue City Torque, que esta mañana comunicó a la AUF que tampoco tomaba ese lugar.

El tercero fue Peñarol. El sábado, después del triunfo ante Wanderers, el presidente Ignacio Ruglio dijo que no aceptarían porque van por el título del Clausura y la clasificación a las finales del Uruguay, lo que le permitiría pelear por Uruguay 1 o Uruguay 2 y avanzar directo a la fase de grupos.

Ahora es el turno de Wanderers. El presidente Gabriel Blanco explicó a Referí que antes del mediodía comunicarán la decisión a la AUF.

El rival para Uruguay 3 es Bolívar, que juega a 3.600 metros de altura, en La Paz.Quien acepte ir en este lugar a la Copa recibirá un premio de US$ 500 mil y en caso de avanzar a la tercera y última fase clasificatoria la recompensa será de US$ 550 mil. Luego, si supera dos fases podrá ingresar a la fase de grupos, que se inicia en abril y que pagará en premios US$ 3.000.000 por actuar en esa instancia de la Libertadores.