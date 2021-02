Libertadores 2021: Liverpool eligió ser Uruguay 4 y Méndez se tiene confianza

El sábado, tras ganarle 2-0 a Fénix en el Parque Capurro, el presidente José Luis Palma y el entrenador Marcelo Méndez charlaron acerca de la posibilidad de ser Uruguay 4 en la Copa Libertadores 2021 de modo tal de arrancar el máximo torneo continental desde la primera fase. El DT le dio el visto bueno y tras la práctica de este lunes la directiva le dio el sí a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Debido a que la pandemia de covid-19 pospuso para enero la disputa del Torneo Clausura y la definición del Campeonato Uruguayo 2020 para este 2021, se decidió determinar el clasificado a la primera fase de la Copa Libertadores 2021 conforme a la Tabla Anual del certamen una vez disputada la quinta fecha del Clausura. Nacional, Montevideo City Torque, Peñarol y Rentistas (campeón del Apertura y a un partido de poder meterse en fase de grupos de Libertadores), rechazaron la invitación y Liverpool, actualmente quinto en la Anual, sí aceptó el desafío.

"Me gustaba esta posibilidad, no es un logro para nada menor, hace más de 10 años que Liverpool no iba a la Libertadores y más allá de que tendremos rivales complicados, reaparecer en esta Copa es muy importante para la institución", afirmó Méndez en diálogo con Referí.

Liverpool participó una sola vez en su historia de la Copa Libertadores jugando la primera fase de 2011 donde quedó emparejado con Gremio de Porto Alegre. De local, en el Centenario, empató 2-2 con goles de Maureen Franco y del argentino Nicolás Guevara. De visitante arrancó 1-0 arriba con anotación de Emiliano Alfaro pero luego sucumbió con tantos de André Lima y doblete de Vinicius Pacheco. Gremio tenía a Renato Gaúcho en su primer ciclo como entrenador del club y contaba con el ex Barcelona Fabio Rochemback como figura. Al negriazul lo dirigía Eduardo Favaro y del actual plantel dos jugadores disputaron aquella Copa: Alfaro y Hernán Figueredo.

C. Dos Santos

Hernán Figueredo, el cerebro del equipo

Con Méndez al frente, Liverpool quedó eliminado el año pasado en segunda fase de Copa Sudamericana. Igualó de visitante 1-1 con Sport Huancayo y luego perdió de local, en el Franzini, 2-1.

"No es una revancha, es todo positivo, los jugadores llegan con más experiencia y suma de todos lados. Es una linda posibilidad para los jugadores jóvenes que tenemos y para muchos va a ser la primera vez en la altura", expresó el técnico quien reconoció que la eliminación con Huancayo le dejó un "gusto amargo". "El partido de ida se planteó bien, fuimos superiores pero acá erramos muchos goles y cometimos una serie de errores que nos terminó costando la clasificación. Pero esta va a ser otra copa internacional".

Staff Images / Conmebol

Diego Cor y el dolor de la eliminación de la Supercopa 2019

Aquella eliminación ya quedó atrás y ahora Liverpool mira el Clausura de lo más alto de la tabla, junto con City Torque, tras la disputa de las cinco primeras fechas.

"Lo más difícil de lograr es una buena racha de victorias y son pocos equipos los que lo han conseguido a lo largo de la temporada. Es un torneo irregular, cuesta mucho ganar partidos y el hecho de que los grandes salen a jugar a todas las canchas lo hace más parejo que en años anteriores. Todos los rivales son durísimos y el torneo está abierto para cualquier equipo. En Liverpool tenemos la gran ilusión de ser protagonistas", expresó.

Méndez trajo su manual. Pero la institución apuesta con coherencia a una línea de entrenadores con el mismo estilo de juego: Paulo Pezzolano, Román Cuello y ahora Méndez. Recuperar a jugadores que estaban lesionados en el Intermedio, como Gonzalo Bueno y Agustín Dávila, le dio al equipo más variedad a la hora de hacer cambios en los partidos o de rotar el plantel.

"Cuando encontrás proyectos serios de instituciones con una línea de modelo de juego se hace más fácil para el entrenador que llega y en Liverpoool nos encontramos con un grupo muy rico técnicamente, con jugadores de mucha proyección y una forma de jugar que nos hace ser protagonistas", Marcelo Méndez.

El DT ha marcado su impronta: "Nos gusta manejar la pelota, ser protagonistas y a veces no jugar solamente a tenerla y ser más verticales. También ser un equipo agresivo y defender con presión tras pérdida porque le doy mucho valor a lo defensivo, de hecho ya logramos estar tres partidos con el arco en cero", afirmó refiriéndose al 0-0 con Plaza Colonia (1ª fecha del Clausura), el 4-0 con Progreso (tercera) y el 2-0 a Fénix (quinta).

Desde la llegada de Méndez, Liverpool suma cinco victorias, seis empates y dos derrotas con 26 goles a favor y 18 en contra. El negriazul es el elenco más goleador de la temporada con 48 goles.

"Lo mejor de un plantel es cuando se genera competencia interna y nadie se siente titular y debe luchar el puesto día a día, eso ayuda a crecer. En casi todos los puestos Liverpool tiene esa competencia y son complicaciones que todo entrenador desea tener", agregó.

Leonardo Carreño

Juan Ignacio Ramírez, uno de los goleadores del Uruguayo con 16 goles

El reencuentro con el hermano de Escobar

Liverpool jugará contra Universidad Católica de Ecuador en la primera fase de la Libertadores. El equipo oficia de local en la altura de Quito, en el Atahualpa y es dirigido por el colombiano Santiago Escobar, hermano de Andrés Escobar, zaguero asesinado tras el Mundial de Estados Unidos 1994.

Escobar dirigió a Méndez en su pasaje por Junior de Barranquilla, en 2007: "Todavía no vi jugar a Católica, no sé qué sistema de juego utiliza ni cuál es su estilo. Pero el Junior de Escobar tenía buen trato de pelota, venía de la escuela de Valderrama y en aquella época jugaba Giovanni Hernández".

El partido de ida se jugará el 23 de febrero (será el primer partido de la edición 2021 del certamen) y la revancha, en Quito, el 2 de marzo. El ganador se medirá en segunda fase con Libertad de Paraguay y para llegar a fase de grupos se necesita superar una tercera instancia.

Universidad Católica terminó cuarto en la tabla acumulada de 2020 en Ecuador detrás de Liga de Quito, Barcelona (a la postre campeón) e Independiente del Valle. El único uruguayo del plantel es el zaguero Guillermo De los Santos, ex Cerro, Nacional y Defensor Sporting.