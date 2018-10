La corrupción como tema de campaña: inevitable pero poco efectivo para captar votos

Primero fue el candidato por el Partido de la Gente, Edgardo Novick, quien festejó en Rivera el triunfo el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y publicó un aviso de página entera en el diario El País en el auguraba el “fin” del PT brasilero y del Frente Amplio en 2019. “Primero se terminaron las mentiras de los Kirchner en Argentina, hoy le toca al PT en Brasil y el año que viene al Frente Amplio en Uruguay. Las mentiras de la izquierda corrupta se agotaron”, decía el anuncio.

A su vez la senadora y precandidata por el Partido Nacional, Verónica Alonso, definió la victoria del exmilitar como una clara muestra de “que la sociedad reaccionó y dio una gran lección ciudadana”. “La cachetada más grande contra políticos corruptos e ineptos la dio ayer el pueblo brasileño que dijo basta. Y yo estoy cada vez más convencida que en poco tiempo esa misma cachetada la vamos a dar en nuestro país”, opinó en podcast semanal este lunes.

Para politólogos y analistas era y es previsible que los casos de corrupción en la región y los que fueron denunciados en Uruguay sean uno de los temas de la campaña electoral que cada día se sentirá con más fuerza de acá a octubre o noviembre del año que viene. No en vano, hace poco menos de un año el analista político Adolfo Garcé escribió en una columna en El Observador que “se viene una campaña electoral en la que (los asuntos de la honestidad y sensibilidad) se convertirán más que nunca en issues centrales”. “La cuestión de la honestidad (y de su contracara la corrupción) siempre es tema de debate. Pero no hace falta tener mucha imaginación para darse cuenta que en la campaña que viene este asunto estará mucho más presente que en otras instancias", afirmó en la columna, titulada “Honestidad y sensibilidad”.

Sin embargo, más allá de que sea un tema inevitable, ¿qué tanto puede mover la aguja en términos electorales? Los consultores en comunicación política opinan que se trata de un aspecto “muy discutible” y que no es una fórmula perfecta para captar votos.

“Tanto la corrupción como la inseguridad son temas que se tratan de instalar en la campaña porque son problemas que el electorado uruguayo viene percibiendo como importantes. Como el de la corrupción es más reciente, tenemos que esperar a las elecciones para saber cuánto rinde”, dijo a El Observador Federico Irazábal, sociólogo y consultor en comunicación política.

Irazábal afirmó que en los casos de discursos como los de Alonso y Novick, al menos en lo que respecta a la corrupción, “están bastante lejos del electorado frentista porque votarlos implicaría un salto amplio”. “Se saltarían bastantes opciones, lo más razonable es votar opciones más a la izquierda”, sostuvo.

En la misma línea opinó el politólogo y director de la consultora Factum, Eduardo Bottinelli, para quien el tema de la corrupción como bandera de campaña los lleva a “pegar directamente a las imágenes del Frente Amplio vinculado al PT de Brasil y al Kirchenirsmo argentino, a la imagen del exvicepresidente Raúl Sendic abrazado a la expresidenta brasilera Dilma Rousseff o a José Mujica con Lula Da Silva”. Esas imágenes acompañadas de discursos que buscan dar la idea de que la corrupción en Uruguay se termina con el fin del Frente Amplio en el gobierno, pueden tener impacto en la interna de los partidos tradicionales, pero no le llegan a otros votantes de izquierda, opinó Bottinelli. Agregó que en ninguno de los precandidatos hay un discurso que pueda hacer cruzar a los votantes del Frente Amplio.

En ese sentido, Bottinelli consideró que en el caso del precandidato blanco Luis Lacalle Pou, quien lidera las encuestas de la interna nacionalista, “ha pasado a un punto que es más moderado”. “No hay un enfrentamiento más duro porque se liga la necesidad de un cambio con la actualidad y con el concepto de evolucionar de alguna forma sigue ligado a la positiva. Hay que ver si ese discurso menos confrontativo es el lugar más cómodo para Lacalle Pou como candidato”, afirmó.

La socia y codirectora de Cifra, Adriana Raga, explicó a El Observador que la corrupción "no es uno de los principales problemas que le preocupan a la gente, desde la perspectiva de la opinión pública". "No es un tema dominante", apuntó la experta. Salvo que apareciera un caso "muy visible y mucho más notable" de lo que ha salido hasta ahora, la preocupación dominante de los uruguayos pasa por otras cuestiones, como la inseguridad y los problemas económicos. "Las cosas que han salido hasta ahora no han sido desde el punto de vista de la gente tan graves como para que la corrupción pase a primer plano", afirmó.

Denuncias de corrupción, algunas probadas, otras en trámite

Pluna interminable

El aval otorgado a la empresa Cosmo SA para el remate de los aviones de Pluna llevó a la condena del expresidente del Banco República, Fernando Lorenzo, y a la absolución del exministro de Economía Fernando Lorenzo. Sin embargo,el fiscal Luis Pacheco apeló la absolución de Lorenzo y será la Suprema Corte de Justicia la que defina si cometió el delito de abuso de funciones.

Sendic y las tarjetas

Si bien el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic por el uso personal de las tarjetas corporativas de ANCAP y por su intervención en la contratación de Exor para que mediara en la deuda con Pdvsa, fue apelado y está a estudio de un tribunal de apelaciones, seguramente será tema de la campaña.

ASSE

El caso de presunta corrupción que tuvo lugar en el Hospital de Bella Unión, donde la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) contrató a la empresa Siemm, propiedad de tres jerarcas del organismo entre 2013 y 2016 viene siendo investigado por la Justicia de Crimen Organizado.

Fondes

La Justicia también investiga pérdidas millonarias del Fondo para el Desarrollo (Fondes) que, se estima, superan los US$ 53 millones. La denuncia presentada por legisladores del Partido Nacional apunta contra los jerarcas del organismo durante el gobierno del expresidente José Mujica y se centran en algunos proyectos, entre ellos Alas Uruguay y Envidrio. En el caso de esas dos últimas, el diputado Rodrigo Goñi amplió la denuncia y pidió que también se investigue la gestión del Fondes durante el actual gobierno de Tabaré Vázquez.

Las firmas por la seguridad

En tanto, en el caso de Larrañaga, quien se puso al hombro la campaña contra la inseguridad pública con la juntada de firmas para hacer reformas en materia de seguridad, Bottinelli consideró que no es posible todavía asociar la recolección de firmas con votos en las internas. De todos modos, puede suceder que su discurso termine siendo efectivo para encantar a algunos frenteamplistas desilusionados.

El politólogo agregó que el tema es si es una acción por la seguridad pública tan presente en la población puede encantar a algunos frenteamplistas desencantados. "Larrañaga también polarizó su discurso al ir por esta vía en materia de firmas. Son pequeños movimientos para ir buscando lugares", afirmó.