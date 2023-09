La crítica de Bielsa al periodismo: “Al haber muy poca capacidad de análisis, se activa la polémica”

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, hizo una crítica al periodismo actual al responder una pregunta en la conferencia de prensa realizada este sábado en la previa a los partidos de la celeste en el comienzo de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Ante una de las varias preguntas sobre Luis Suárez y Edinson Cavani que hubo en la comparecencia, luego de que el seleccionador explicara por qué no los había llamado, el DT se explayó sobre los medios de comunicación.

La pregunta fue si no creía que, tomando como referencia lo que dijo en su primera conferencia de que iba a llamar a ambos delanteros, a Suárez y Cavani sí les faltó escuchar a Bielsa. Y la otra consulta fue sobre el gran peso que está teniendo la afición uruguaya, incluso en la demanda de la venta de entradas, y si tomó en cuenta ese aspecto.

La respuesta de Bielsa fue la siguiente (y llevó a otra intervención de un periodista):

"Mire, yo el efecto que tiene el aficionado no lo puedo medir. Sí veo claramente lo conveniente que es para los medios de comunicación que el entrenador tome decisiones a favor o en contra de futbolistas que activen la polémica. A nadie se le escapa que al haber muy poca capacidad de análisis, lo que se activa es la polémica. La polémica es dos situaciones antagónicas donde las argumentaciones prácticamente no importan pero sí generan posiciones opuestas.

Foto: Leonardo Carreño.

Marcelo Bielsa

Usted dice lo que dice porque yo no convoque a Cavani ni a Suárez… Si usted lee, a mí por supuesto que me importa la opinión de los destinatarios de los que ustedes comentan, ustedes son los medios de comunicación, no es que a mí me importe lo que opinen los medios de comunicación, porque pueden decir cualquier cosa, o una cosa u la otra, sin sonrojarse, según les permita aumentar la cantidad de gente que los oye. Entonces, dado que esa es la ley que impera en el oficio que a ustedes les toca, y me parece propio de esta época, lo importante no es lo que se diga, sino la cantidad de gente que lo escucha. Ustedes pertenecen a una estructura que les dice exactamente eso: ‘No importa lo que digan, digan lo que quieran pero guarda, que los escuche mucha gente eh’.

Ustedes actúan de ese modo, por lo cual a mí no me asombra, ni lo critico, lo convalido, es parte… Imaginese, yo tengo la opinión muy formada sobre cómo actuamos los entrenadores y creo que actuamos por una lógica tan perversa por la que ustedes se ven sometidos. Porque, les insisto, como todos ustedes pertenecen a empresas, las empresas no jerarquizan el talento para construir ideas que enriquezcan a los amantes del fútbol, lo que la empresa le demanda es que sean escuchados, digan y hagan lo que quieran con tal de que sean escuchados. Y cualquier analista de la evolución de los recursos que utilizan los medios de comunicación se darán cuenta que es una escalada, cada vez los recursos son perores con tal de que el público siga escuchando.

Entonces, yo les decía que a mí no me importa lo que ustedes digan pero sí me importa mucho el efecto de los que ustedes dicen. Yo lo que trato es de ver qué es lo que opinan los lectores, o los televidentes o los escuchas de lo que ustedes dicen. No crea que las conclusiones que ustedes saca son las que reflejan los lectores, los televidentes o los escuchas. Insisto más en los lectores porque es más fácil percibir lo que opinan.

También ustedes saben perfectamente en qué escala se encuentra el periodismo dentro de las instituciones con mayor o menor credibilidad. Entonces no me guiaría por lo que ustedes dicen, sino por lo que la gente opina de lo que ustedes dicen".