La crítica de "Pacha" Sánchez a la teoría de los malla oro que explicó Mattos

El senador frenteamplista Alejandro "Pacha" Sánchez, dijo este martes en rueda de prensa que "la metáfora del derrame de los malla oro sobre los más chicos no se ha cumplido en ninguna parte del mundo".

Estas afirmaciones se dan luego de que el ministro de Ganadería, Fernando Mattos dijera en el cierre de la Expo Prado que los malla oro eran parte de un equipo que "tira a otros sectores hacia adelante”. Según el ministro, "algunos lo han entendido o utilizado de manera despectiva" pero "no es otra cosa que un líder, parte de un equipo", señaló.

Cuando se habla del sector agropecuario "tampoco son todos malla oro".

Sánchez consideró "preocupante" el aumento del 40% en el endeudamiento del sector agropecuario y dijo que tras la votación en Cámara de Diputados "se le sigue sacando recursos" al Instituto Nacional de Colonización (INC).

"Que hayan comprado solo 200 hectáreas es una señal clara de que el instituto se está desfinanciando", señaló Sánchez. "Sentimos que los organismos que atienden a los pequeños productores cada vez tienen menos recursos", apuntó.

El senador también reclamó por la falta de cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Urgente Consideración sobre la creación del Instituto de la Granja, así como el financiamiento de los créditos a colonos "que anunció la bancada oficialista en la Rendición de Cuentas pasada".

"Podemos decir que se han financiado cero créditos y en esta Rendición se le quita más. Si bien el Ministerio de Ganadería ha dicho que no comparte con los US$ 20 millones que se le agregan, no cubre la pérdida del poder de compra de la granja", sentenció.

Posterior a estas declaraciones del senador, se conoció un decreto del Poder Ejecutivo que habilita al INC a subsidiar mejoras de los productores por un monto de hasta US$ 30 millones.

Sobre el 0,01% de lo recaudado por exportaciones que se destina a ciencia y tecnología, Sánchez detalló que "no se han detectado más recursos" para este sector. Y se refirió a declaraciones del ministro de Ganadería descartando la existencia de "detracciones" en Uruguay. "Me parece una exageración", opinó.

Visión del MGAP

Fernando Mattos habló con la prensa sobre su exposición en la Comisión de Hacienda integrada con el Senado este martes, donde defendió los fondos que se proponen en el articulado de la Rendición de Cuentas para el ministerio que dirige.

El ministro barajó que hubo "una especie de avance" en la recaudación "de la institucionalidad agropecuaria" y que, desde la secretaría de Estado, se aportarán más de $ 600 millones en ayudas al sector granjero.

Agregó que coincide con la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en que no se debe "tomar recursos de la institucionalidad agropecuaria" para financiar otras áreas y se posicionan "contrarios" a la propuesta de "afectar US$ 100 millones" de lo que recauda el agro.