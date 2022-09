Fernando Pereira aseguró que no lo invitaron al cierre de la Expo Prado, pero se dispuso a ir igual

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, aseguró que la Asociación Rural del Uruguay (ARU) no lo invitó ni a él ni a ningún integrante de su fuerza política al acto de cierre de la Expo Prado del pasado sábado, en respuesta a las críticas del ministro de Ganadería, Fernando Mattos, quien indicó que en ese evento no hubo "un representante de la Intendencia de Montevideo".

"De acuerdo a lo que nos informan, la invitación a la presidencia de la principal fuerza política del país era habitual, pero este año los organizadores no la realizaron", aseguró Pereira en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

“A mí me llamó mucho la atención que en el cierre de la Expo Prado, teníamos la presencia de un solo legislador del Frente Amplio: el senador (Alejandro) Sánchez. No teníamos un representante de la Intendencia de Montevideo. Eso es una cosa increíble. Yo no vi ningún funcionario en el palco, ni un representante aunque sea", sostuvo Mattos en Doble Click (Del Sol) este lunes.

El presidente frenteamplista dijo que iba a asistir al evento "pese a no haber sido invitado por los organizadores". Sin embargo, lamentó que no pudo asistir por "motivos personales" vinculados a la salud de su madre.

Pereira valoró que la Expo Prado "es un momento en el que uno de los actores más importantes del medio rural expresa su mirada política sobre el país", que "se sustenta en posiciones filosóficas y de intereses que, como la de todos los actores políticos y sociales, constituye un insumo necesario para entender a nuestro país".

"Es claro que el Frente Amplio participa de la Expo Prado y sus gobiernos departamentales en Montevideo han contribuido a la consolidación de la realización anual de la misma", concluyó el expresidente del PIT-CNT.