La dura denuncia de Carlos Manta tras el partido de Plaza contra Nacional: "Para mí acá hay una joda"

Carlos Manta, uno de los principales accionistas de Plaza Colonia, denunció que en el partido que su equipo le ganó 2-1 a Nacional el sábado se vendieron alrededor de 3.000 entradas pero que el estadio Suppici de Colonia había unos 6.000 espectadores.

"La capacidad de la tribuna principal es de 4.500 personas, capaz que le faltaban mil personas para estar completa, había unos 3.500 hinchas. La tribuna de enfrente es para 2.800 o 3.000 personas, estaba casi llena. Para mí había 6.000 personas en total pero se vendieron 3.000 entradas. Para mí, acá hay una joda de los que venden las entradas o algo, o acá está pasando algo. Los que entraban gratis eran los menores de cinco años, no los menores de 12", dijo Manta este lunes en el programa Fuera de Juego de Carve Deportiva.

"Vamos a estudiarlo y vamos a ir hasta el fondo. Capaz que en el sistema son 10 para vos y una para mí, no sé. Voy a empezar por toda la gente que nosotros mandamos en un listado, capaz que està doble, no sé. Hay que estudiarlo, esto no es de ahora, esto es de hace un tiempo y pasa en un fútbol pobre. Entradas de cortesía, las que antes daba la AUF. ya no hay más. Capaz que el sistema está sacando mal, hay que estudiarlo a fondo", agregó.

Los panelistas del programa comentaron que la misma situación se había dado en los partidos de La Luz-Peñarol y Peñarol-Boston River.