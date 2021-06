La emotiva carta de la esposa del Loco Abreu, con una crítica a "algunos periodistas"

La esposa de Sebastián Abreu, Paola Firenze, escribió en su cuenta de Instagram una emotiva carta con motivo del retiro del Loco, que este viernes a la hora 15 en el estadio Belvedere jugará su último partido profesional vistiendo la camiseta de Sud América frente a Liverpool, por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Firenze destacó la pasión de Abreu por el fútbol, el esfuerzo que hizo para conseguir sus logros y la admiración que siente la familia en general por lo que consiguió el futbolista en los 26 años de trayectoria en el primer nivel.

Mi madre ya me hizo arrancar el día llorando… ❤️ pic.twitter.com/LTYP5gYUmY — Valentina. (@fabreuvale) June 11, 2021

También, criticó a "algunos periodistas malintencionados" o "gente frustrada o envidiosa" por lo que opinaron sobre la carrera del Loco.

La carta, donde señala que recién el miércoles le comunicó a ella de su decisión, dice lo siguiente:

"El miércoles cuando me dijiste que el viernes te retirabas, sentí que esta vez era la definitiva (en 2019 tuvimos un intento fallido).

Nosotros como familia estamos orgullosos de vos porque siempre te moviste conforme a tus ideales, no te dejaste someter a los 'dichos' de algunos periodistas malintencionados, ni de gente que seguramente nunca tuvo una pasión tan grande por algo en su vida, o simplemente gente frustrada o envidiosa.

Ojalá todos pudiéramos vivir de una pasión como lo hiciste vos por tantos años, y resistir, mantenerte y superar los tiempos difíciles para poder irte el día que tú tuvieras ganas de hacerlo, y no el día que otros creyeran que debías hacerlo (en esos otros me incluyo).

Espero que nuestros hijos hereden esa pasión por algo (lo que sea), que los motive y los empuje pa'delante.

Cuando nos íbamos de vacaciones, al segundo día ya tenías que entrenar porque tu cuerpo te lo pedía o siempre conseguías (no sé cómo) armar un equipo para jugar un partidito.

Es tu esencia, está en tu adn ser deportista. Nunca lo sentiste un trabajo, siempre lo disfrutaste a mil y siempre dijiste que mientras lo disfrutaras no ibas a dejar.

Nos llamaba tanto la atención que a cada equipo que ibas, siempre tenías cosas para contarnos, siempre algo te deslumbraba; si, a vos que ya lo viste todo. Nunca perdiste tu capacidad de asombro.

Conseguiste mucho más de lo que algún día pudiste imaginar y eso que siempre soñaste en grande.

Hoy, que nos toca acompañar a Diego en su camino, veo de cerca lo difícil que es para los chicos del interior. El que llega, es porque está predestinado a llegar y tú fuiste uno de los elegidos.

Te admiramos profundamente y te amamos con el alma entera.

La realidad, es que vas a poder hacer lo que te propongas, porque por tu impronta natural podes sacar mil personajes de la galera.

La mejor está por venir, Loco Abreu".