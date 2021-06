Maradona, Guardiola, Sudáfrica 2010: el interminable anecdotario del Loco Abreu

“El Loco” Sebastián Abreu le pone fin a su trayectoria como futbolista para meterse de lleno en su carrera como director técnico. A los 44 años y con más de 25 años en las canchas, el minuano batió el récord Guinness como el futbolista que más clubes profesionales defendió, en una carrera en la que recorrió varios países y compartió momentos con figuras del deporte.

Diego Maradona, Pep Guardiola y Ronaldinho son algunas de las figuras internacionales con las que compartió cancha y momentos, así como también con sus compañeros de la selección uruguaya.

Abreu cierra una carrera como jugador con cientos de historias en su carrera, las que disfruta mucho al contarlas, tomándose su tiempo para desarrollarlas y rescatando cada detalle.

El Loco Abreu

Cuando Maradona le pidió la camiseta

"Uru, uru, ¿la cambiamos?". Así le dijo Diego Armando Maradona en La Bombonera en 1997, cuando Abreu recién había llegado a San Lorenzo y enfrentó al 10 de Boca de visitante.

"Diego tiene la capacidad de conocer a todos los jugadores. Desde los que están en una selección hasta los de una liga regional. Es una cosa impresionante. Me dijo que había visto goles míos en Defensor Sporting y para mí eso fue tremendo. Esa camiseta está colgada en Minas", contó el Loco a Referí, orgulloso.

Su llegada a San Lorenzo

Su primer transferencia en el fútbol fue de Defensor Sporting a San Lorenzo de Almagro, donde llegó con un extraño look que causó las risas de sus compañeros.

En Botafogo le bajaron la camiseta 13 de Zagallo

Uno de los destinos de Abreu en su carrera fue Brasil, donde jugó en Gremio con Ronaldinho y años después fue figura e ídolo en Botafogo. “Fue único. Ganamos cuatro títulos", contó sobre su paso por los cariocas. En ese equipo fue líder, goleador y se transformó en símbolo al ser el primer extranjero capitán. Además, tuvo el orgullo de vestir la 13, su número, que en ese club estaba retirado porque era el que usaba la leyenda Mario “Lobo” Zagallo.

"El número 13 lo habían retirado en honor a Mario Zagallo. Cuando yo estuve sacaron la camiseta del museo y me la dieron. Me cedió el número con toda la rivalidad Brasil-Uruguay y esos gestos no se olvidan".

Con Pep Guardiola en México y en Minas

Abreu también jugó en México, donde defendió a siete equipos. En uno de ellos, Dorados de Sinaloa, coincidió con Pep Guardiola, el hoy técnico de Manchester City y uno de los tops del mundo.

Al ex DT de Barcelona y Bayern Múnich lo trajo a Minas, su ciudad natal, donde comieron un asado. "Con Pep jugamos el primer partido internacional en el Estadio Juan Antonio Lavalleja contra Nacional. Y también comimos un asado. Pep es un tipo de mundo, nada le genera sorpresa".

Cuando la picó ante Ghana

El penal que le marcó a Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010, picando la pelota en el último remate de la serie para lograr el histórico pase a la semifinal, ha sido tema de consulta para el minuano en varias entrevistas que ha dado en distintos medios del mundo. El Loco contó que no había tenido una buena práctica de penales antes del partido, que le pidió al Maestro Tabárez para patear el último y que tuvo en Jorge Fucile a su cómplice para llevar adelante su locura con "el sello de la casa".

Los “fenómenos” que lo asistieron

Cuando llegó a sus 400 goles, el Loco recordó los jugadores con los que compartió ataque y que lo asistieron para marcar tantos: "Enzo Francescoli, Ruben Sosa, Luis Suárez, Diego Forlán o Edinson Cavani en la selección, Pep Guardiola y Ángel Morales en México, Álvaro Recoba en Nacional, Falcao y Alexis Sánchez en River Plate, Ronaldinho en Gremio, la lista de fenómenos es muy larga, me voy a olvidar de muchos".

La Jabulani, la pelota con la que la picó en Sudáfrica

A 10 años del Mundial de Sudáfrica, Abreu recordó a Referí cómo era jugar con la Jabulani, la pelota que se utilizó en ese torneo y cómo fue su uso en los penales ante Ghana. “En el penal sucedió lo mismo: le metías rosca y no te ibas con la seguridad de que habías encontrado el golpe. El día con Ghana había otro factor: se jugaba a 1.400 metros sobre el nivel del mar, y la pelota estaba un poco más rápida”.

Camilo dos Santos

Abreu y la Jabulani

“La pelota se portó mal durante todo el Mundial, pero el día que necesitaba que se portara bien, me ayudó para que el grupo clasificara”, señaló. “Cada vez que la veo me traslada a ese momento inigualable”, dijo sobre el balón. “Esta pelota es todo”.

El miedo a los aviones

A pesar de tener una carrera con cientos de viajes internacionales, el Loco no logró superar el miedo a los aviones. Entre sus vuelos tiene uno que le dejó un gran susto y un mal recuerdo.

La bici que sus padres le debían y le regalaron a los 40

Cuando cumplió 43, el Loco Abreu contó a Referí cómo vive sus cumpleaños y una de sus anécdotas fue de cuando llegó a los 40. “Mis padres me habían hecho una promesa en sexto año de escuela, que si pasaba con Sote para mi cumpleaños me regalarían una BMX, la bici que estaba de moda en ese momento. Sin embargo, como no teníamos resto económico en la familia para eso, porque no sobraba, lo que pudieron hacer mis padres, ante el asombro que pasé con Sote, fue arreglar la Graziella que tenía de los 6 años. ¡En ese momento cumplía 12 y la rodilla me pegaba en el manubrio! Era lo que había y lo disfrutaba. El hecho fue que el día que cumplí 40, mis padres me regalaron la bicicleta, aquella que no pudieron 32 años antes, y fue el regalo que más emoción me generó por la historia que había atrás de ese momento”.

El mate con los escudos

Uno de los objetos que identifica al Loco es su mate, en el que tiene los escudos de los equipos en los que jugó. "Todos los que están acá contribuyeron a un crecimiento del ser humano, de la persona, más allá de los títulos y los logros que puedan haber atrás", dijo Abreu a Referí en una nota de 2012, cuando a su mate aún le quedaban varios escudos más por colocar.