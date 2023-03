La frase polémica de Toni Kroos: "Esta camiseta de Real Madrid es una gran mierda"

Toni Kroos no tiene filtro cuando se trata del podcast que tiene con su hermano Felix.

Ya había tenido algún comentario sobre Lionel Messi y el Dibu Martínez, sobre todo con este último, luego de que ambos ganaran el pasado lunes el premio The Best de la FIFA.

Ambos tienen un podcast que se llama "Einfach mal Luppen" y allí opinan de todo.

Felix Kroos no ocultó su malestar en el momento de hablar sobre el premio al Dibu Martínez:

"Fue una broma para mí que el arquero de Argentina también fuera el mejor en ese rubro. Nadie lo conocía antes del Mundial y sólo se llevó el premio por la Copa del Mundo. Ni siquiera pensé que lo hiciera tan bien. Hizo una o dos paradas buenas, especialmente en la final, pero no dio la mejor impresión de ser el mejor arquero", indicó.

Y añadió, con cierta sorna: "La gala fue una broma".

Ahora, Toni Kroos opinó sobre la nueva camiseta que utilizan para jugar en Real Madrid y claramente mostró que no le gusta nada.

"Esta temporada también tenemos cuello. Una polo (con cuello) no es una camiseta de fútbol. Esto va dirigido a todos los fabricantes: ¡esto es una gran mierda! Las camisetas con cuello no son buenas, son incómodas y nada agradables. Y luego tienes dos botones ahí arriba. Solo falta que le añadan unos cuantos botones más y ya nos ponemos a jugar con camisa, ¿o qué? No es agradable...", dijo el ídolo de Federico Valverde.