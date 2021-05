La importancia del ferrocarril en el puerto de Montevideo para encabezar corredor bioceánico

Uruguay quiere posicionar a su puerto de Montevideo como hub para la región y por ello considera clave que pueda sumar al modo ferroviario a su operativa logística.

Autoridades de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) -junto a jerarcas de Terminal Cuenca del Plata (TCP)- se reunieron este miércoles con directivos de la empresa Katoen Natie (principal accionista de TCP), posteriormente visitaron las instalaciones y el proceso de obras que se están desarrollando en el puerto de Montevideo. La multinacional belga, en lo que significa la mayor inversión realizada en el puerto (unos US$ 455 millones), está ampliando su terminal de contenedores en Montevideo.

Las autoridades de AFE y TCP destacaron en el encuentro la importancia de volver a contar con un ferrocarril en el puerto ya que su llegada define la importancia de la multimodalidad para el ingreso y salida de contenedores y posicionará al puerto de Montevideo a la cabeza del corredor bioceánico y como fuerte hub regional.

Katoen Natie, accionista mayoritario de TCP, presentó un detallado plan para la zona de trasferencia tren-puerto en el marco de las obras de expansión en marcha.

Del encuentro, que culminó con un recorrida de las obras en la terminal una visita a la vieja vía del tren que hoy se encuentra dentro de la terminal, participaron por AFE su presidente Miguel Vaczky, el vicepresidente Gustavo Osta, el director por la oposición William Kelland, el gerente general Fernando Silveira, el gerente de infraestructura Jorge Borges y el gerente de administración Eduardo García.

Por otro lado, estuvieron presentes el CEO de TCP Katoen Natie, Vincent Vandecauter, el director en TCP por la Administración Nacional de Puertos (ANP) José Andrés Arocena, el gerente Rodolfo Laporta, el gerente de operaciones de TCP Carlos Muñoa y el subgerente comercial de TCP Gonzalo Hontou.

Leonardo Carreño

Autoridades de AFE, TCP Y Katoen Natie

La importancia del ferrocarril

Según Gonzalo Hontou, en Katoen Natie entienden que la conectividad del tren con Argentina y Brasil “es fundamental para el éxito de la terminal futura” ya que “cualquier puerto hub necesita del más amplio multimodalismo”. El tren, lamentablemente, es un gran ausente en el puerto de Montevideo y es algo que debemos mejorar”, expresó el gerente comercial de Katoen Natie durante la reunión.



Hontou destacó como “muy oportuna” la obra de acceso de UPM al puerto de Montevideo y dijo que el hecho de que el tren esté insertado entre los camiones y los barcos “es fundamental para que el puerto de Montevideo logre un desarrollo sustentable como hub”.

Asimismo, consideró uno de los instrumentos más importante para la conexión con Argentina y con Brasil el corredor bioceánico. “Entendemos que deberíamos, como país, reclamar que Uruguay sea uno de los puertos de cabecera en el Atlántico”, afirmó y aseguró que, si se logra tener una buena conectividad con Argentina, habrá mucha mercadería de importación y de exportación que no necesariamente tendrá que entrar a la ciudad de Buenos Aires, sino que fácilmente puede dirigirse a Montevideo como opción.



Según explicó Hontou en la reunión, Montevideo es el único puerto de la región que puede mantener la grifa de ser un puerto hub, un puerto que maneja al menos el 50% de su carga regional y no de comercio doméstico.



“En una hipótesis de que Buenos Aires quede fuera de la ruta marítima, la conectividad ferroviaria con Argentina, puede ser la gran diferencia entre la opción de tomar a Montevideo como puerto destacado o un puerto del sur de Brasil”, advirtió el gerente de Katoen Natie.

El presidente de AFE, Miguel Vaczky, destacó la reunión como “muy importante desde el punto de vista técnico” ya que para los nuevos proyectos de ampliación de TCP el modo ferroviario es fundamental.

“El ferrocarril aquí tiene una gran importancia porque todo puerto hub, un puerto de recepción y distribución de carga regional, necesita, como modo para abaratar costos de flete, el ferrocarril”, dijo Vaczky.

En esa línea, el jerarca de AFE destacó la importancia de la conexión que existe con Argentina a través de la represa de Salto Grande y con Brasil a través de la estación en Rivera, y la posibilidad de traer mayores volúmenes de carga desde esos países.

Según explicó, el ferrocarril central tendrá una capacidad de carga de 4 millones de toneladas por año de las cuales, solo UPM, usará 2 millones de toneladas. “Por lo tanto, quedará liberado otros 2 millones de toneladas para cualquier otro operador”, adelantó el presidente de AFE.

Leonardo Carreño

Puerto de Montevideo. Terminal Cuenca del Plata

Por su parte, el director de TCP por la ANP, José Andrés Arocena, dijo que “no existe puerto moderno en una región como la costa este del Atlántico que no tenga un tren, que eso es impensable”.

“Es increíble lo que estamos logrando como país y como puerto de llegar a desarrollar una infraestructura portuaria acompañada de AFE que pueda dar una infraestructura de conexión con Argentina y con Brasil”, dijo Arocena.

Según el jerarca, la idea es que lleguen los ferrocarriles al puerto, al costado del barco, y desde el vagón al barco para carga o descarga “no solo de mercadería uruguaya sino los contenedores de la región. Que el puerto de Uruguay no sea solo para nuestro país sino para la región. Eso es un puerto hub”.



Las nuevas obras de ampliación de la TCP permitirán pasar de movilizar 900 mil contenedores por año a tener una capacidad operativa de entre 2,5 a 3 millones de contenedores anuales. “Por eso necesitamos el tren para traer carga extranjera y darle operatividad a nuestro gran puerto”, expresó Arocena.

El desafío

En el caso del tramo que va de Paso de los Toros a Rivera, Vaczky dijo que está en buenas condiciones, pero el problema es que Brasil que no cuenta con las vías actualizadas.



“El inconveniente que tenemos hoy es que no he visto ninguna intención de Rumo Logística, que es quien se encarga de la red de Brasil, de reconstruir al menos unos 80 kilómetros de sus vías principales hasta su conexión con Livramento”, indicó el presidente de AFE. Y agregó: “Para que nosotros podamos lograr el objetivo que nos plantea Katoen Natie, un actor fundamental es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es más importante incluso que AFE. Es lograr que se pueda, de alguna forma, terminar y arreglar ese ramal que hoy está fuera de operaciones. Hoy no tenemos conexión con Brasil por esa vía”, advirtió.

Por el contrario, Vaczky expresó que hay gran interés por parte del gobierno argentino y del Ferrocarril Argentino de volver a retomar la conexión ferroviaria que siempre existió a través de la represa de Salto Grande. Por esa razón, uno de los objetivos de la administración de AFE es terminar la línea litoral.