Las criptomonedas se tiñeron de rojo sangre en un día de grandes desplomes

El mercado de criptomonedas perdió más de US$ 400 mil millones en un día al rojo vivo. El Bitcoin aceleró su caída de cuatro días consecutivos y arrastró a otras de su tipo como Ether, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado que se negoció en rojo oscuro.

En medio de una ola de ventas de monedas digitales, el Bitcoin alcanzó su nivel más bajo desde el 28 de enero de 2021. El golpe se produjo pocas semanas después de tocar un techo de US$ 64.895 el 14 de abril. Durante la jornada del miércoles llegó a perder 30% y tocó los US$ 30.016, tras una advertencia de varias federaciones bancarias chinas sobre las criptomonedas y los comentarios negativos del magnate estadounidense Elon Musk.

Más tarde recuperó posiciones y se ubicó en la franja de los US$ 38.630. El Bitcoin no cotizaba por debajo de US$ 40.000 desde hace tres meses. Fue el 7 de febrero la última vez que estuvo entorno a US$ 39.000, y justo antes que se conociera la compra de US$ 1.500 millones en bitcoins por parte de la empresa Tesla

En tanto, Ether -moneda vinculada a la red Ethereum- llegó a tocar los US$ 1.850, y cotizaba a última hora del miércoles en alrededor de US$ 2.603 con una caída diaria de 25%, según datos del sitio especializado Investing. Se trata de la mayor pérdida diaria para Ether desde el 12 de marzo de 2020. Otras como Binance Coin perdían 25%, Cardano 23%, Dogecoin 25% y XRP 28%.

También hubo impacto en el sector financiero descentralizado, con tokens relacionados con las finanzas descentralizadas. Se trata de criptoactivos como Maker, Yearn.Finance, Uniswap y Chainlink que se tiñeron de rojo. La corrección en los activos digitales ha causado una pérdida de más de US$ 460 mil millones en las últimas 24 horas para la capitalización de mercado total del mercado cripto.

Según TradingView, la capitalización de mercado total para los activos criptográficos llegó a ser de alrededor de US$ 1.565 billones, un 21,96% menos en las últimas 24 horas. A última hora del miércoles la capitalización de mercado era de US$ 1.700 billones, según el rastreador de datos CoinGecko.

Alimentando la volatilidad está el propio CEO de Tesla y fundador de Paypal, Musk, cuyas declaraciones en las redes sociales han azotado a la comunidad criptográfica. Tras haber anunciado a principios de año que había invertido una parte de la tesorería de Tesla en bitcoins, el multimillonario decidió suspender a mediados de mayo, el pago de sus vehículos con bitcoins, alegando el riesgo que supone para el medioambiente el minado de esta moneda virtual.

A eso se suma que varias federaciones bancarias chinas de referencia consideraron que las criptomonedas "no son verdaderas divisas" y advirtieron del peligro de la "especulación", en un país que está preparando su propia moneda digital. También el banco central chino intensificó sus planes en dirección a que adoptará medidas enérgicas contra el trading de criptomonedas. En el país asiático está también una buena cantidad de las granjas de minería.

Según reportaron sitios especializados la cantidad de liquidaciones de criptomonedas en tiempo real superó las 800 mil en las últimas 24 horas. Las acciones vinculadas a las criptomonedas también cayeron, con Coinbase Global Inc. cayendo un 5,2% en las operaciones previas a la comercialización en EEUU y Marathon Digital Holdings Inc. cayendo un 12%. No es la primera vez que las principales criptomonedas se desploman, algo similar ya ocurrió en 2011, 2015 y 2017.

(El Observador, AFP, Cronista y Diario Financiero)