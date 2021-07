La incógnita que dejó el clásico en Nacional: ¿Por qué no jugó D'Alessandro?

Una pregunta que quedó picando después del último clásico, fue ¿por qué no entró Andrés D’Alessandro? Nacional tenía que convertir dos goles para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana y los futbolistas que estaban en cancha no encontraban la manera de acercarse al arco de Kevin Dawson. El plan original del técnico Alejandro Cappuccio carecía de recursos ofensivos, de espacios para la velocidad de Brian Ocampo y la pelota no le llegaba bien jugada a Gonzalo Bergessio.

Leé también Así se juega el complemento de la fecha 11 del Torneo Apertura: horarios, canchas, jueces La claridad para meter pases, para hacer circular la pelota y la pegada que aún mantiene D’Alessandro pese a sus 40 años, podían ser una solución en el tramo final del encuentro. “Eso me llamó la atención”, dijo un dirigente consultado por Referí. También enumeró otras decisiones que tomó el entrenador en los últimos dos clásicos y que denotaron inseguridad: los cinco cambios de un partido a otro y el ingreso de Thiago Vecino en un momento quemante, cuando no había jugado siquiera un minuto desde que llegó el DT. ¿Era la solución? Pero, ¿la solución era D’Alessandro para dar vuelta la serie? ¿Cómo ha sido el desempeño del argentino desde que llegó a los tricolores? Su contratación fue la más explosiva del período de pases y generó mucha expectativa, más por su glorioso pasado en Inter de Porto Alegre que por el presente. Staff Images / Conmebol El 10 de Nacional Nacional tiene en los últimos años buenos antecedentes con futbolistas argentinos y otros que llegaron al club en la recta final de sus carreras y resultaron decisivos para ganar campeonatos: Ángel Morales, Marcelo Gallardo, Álvaro Recoba y el mismísimo Gonzalo Bergessio. Desde que llegó a Nacional, D’Alessandro participó en 16 partidos (solo tres veces fue titular), de los que el equipo ganó nueve, perdió cinco y empató dos. Aún no marcó goles con la camiseta tricolor. Leé también Mirá cómo vivieron los atletas uruguayos la inauguración de los Juegos Olímpicos La única vez que actuó los 90 minutos fue en su debut, el 20 de abril contra Argentinos Juniors por la Copa Libertadores. Nacional perdió 2-0. Fue un estreno que tuvo luces y sombras, aunque es verdad que hacía cuatro meses que había jugado su último partido en el Inter. Al siguiente encuentro, frente a Atlético Nacional en el Parque Central, no fue tenido en cuenta por Cappuccio y cuatro días después ingresó en la oncena principal contra Wanderers por la Supercopa. Después, siempre entró desde el banco. AFP Andrés D'Alessandro Contra Plaza Colonia la entrada de D’Alessandro en el segundo tiempo resultó clave para dar vuelta el resultado 0-1 en el Parque Prandi. Participó en las jugadas de los dos goles que anotó Nacional por intermedio de Alfonso Trezza y Gonzalo Bergessio de penal. “El año es largo. Si lo queremos tener todos los partidos, hay que dosificar su participación en cada uno de ellos”, dijo el técnico sobre la participación del futbolista argentino, que después ya no repitió buenas actuaciones. Leé también El uno por uno de Nacional: el día que necesitaba dar vuelta la serie ante Peñarol, los mejores fueron Rochet y Corujo En las últimas semanas Cappuccio no encontró en D’Alessandro el revulsivo que esperaba para cambiar el funcionamiento del equipo, según dijo a Referí un dirigente tricolor. El análisis del cuerpo técnico es que los rivales lo empezaron a marcar de otra manera y eso hace que a la larga lo sienta físicamente. El partido contra City Torque fue un ejemplo de ello. Nacional perdía 1-0 cuando entró D’Alessandro para jugar el segundo tiempo y terminó sufriendo dos goles más en contra, sin que el argentino pudiera mejorar el rendimiento ofensivo. Escaso aporte Asimismo, el recuerdo que quedó de su actuación en el clásico del Apertura fue el intercambio que tuvo con Facundo Torres por la camiseta y en el partido de ida por la Sudamericana entró cuando el equipo perdía 1-0, y salvo un tiro libre que pasó cerca del arco, no tuvo otra participación relevante. Diego Battiste Clásico por el Apertura De todas formas, el técnico se quedó con tres cambios en la manga y uno de ellos podía haber sido el ingreso del argentino, y es la mayor crítica que sale desde el club para el entrenador. La desazón por haber sido eliminado nuevamente de un torneo continental (Nacional quedó afuera de la Copa Libertadores en la fase de grupos) tiene el plus en este caso que fue contra Peñarol. Y eso duele más entre los dirigentes, si bien públicamente tratan de dejar pasar las horas para no opinar en caliente. Reunión de evaluación Hay cuestiones técnicas que no logran comprender y esperan a la próxima reunión de comisión directiva, la semana próxima, para hacer un balance de la actuación del equipo en los dos clásicos de la Sudamericana. Si bien hay decisiones que pueden ser criticables desde afuera, se entiende que el técnico tiene las potestades para llevarlas a cabo. Por ejemplo, llamó la atención en la directiva la ausencia de Rafael García en el plantel del primer clásico. Nacional Rafael García No porque fuera una figura importante dentro del campo de juego (de hecho suma 86 minutos desde que asumió Cappuccio), sino por la experiencia que tiene en materia de clásicos y que podría volcarla en sus compañeros. La inclusión de Vecino en el clásico, debutando con el técnico que hasta ahora había preferido a Guillermo May, fue otro de los aspectos que llamaron la atención, aunque por ahora el puesto del DT no corre riesgo.