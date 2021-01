La mansión de Luis Miguel, en ruinas y olvidada: el lamentable estado de la casa del cantante mexicano en Acapulco

En el pico de su popularidad, Luis Miguel pasó varias temporadas en una lujosa e imponente mansión en Acapulco, lugar que elegía como sitio de descanso y en donde supo organizar enormes y exclusivas fiestas en el apogeo de su fama. Ubicada sobre las costas de la playa Bonfil y en una zona conocida como Diamante de Acapulco por las casas lujosas que allí se construyeron, la propiedad supo ver pasar a todo tipo de celebridades y políticos, y se convirtió en una muestra del éxito que el cantante mexicano estaba teniendo en esa época.

Sin embargo, la mansión –que fue recreada de manera minuciosa por la serie de Netflix que contó su vida– se encuentra ahora abandonada y en un estado lamentable, o al menos eso es lo que se puede ver a través de videos que un grupo de tiktokers grabó dentro de la casa.

Los videos fueron subidos a la red social en la cuenta de @hugo_gzbn en los últimos días de diciembre y rápidamente cosecharon miles de visualizaciones. El grupo logró meterse en la mansión a través de una ventana tapiada con un par de tablones.

"Acabamos de llegar aquí, a Acapulco, a la casa de Luismi abandonada, aquí en Diamante; y ahorita vamos a ver si nos podemos meter", explica en el primer video el propietario de la cuenta de TikTok, que luego pasa a mostrar diferentes puntos casi que en ruinas de la casa del artista mexicano.

Entre las cosas que pueden verse en el video se encuentran la enorme piscina, ahora vacía y sucia, la habitación de Luis Miguel con vistas al océano Pacífico, las escaleras principales de la casa, el vestíbulo y otras zonas en estado de abandono.

Acapulco ya no ostenta la reputación de otros tiempos y la mansión ya no pertenece a Luis Miguel. El cantante la vendió en 2013 a la inmobiliaria del empresario Jaime Camil y del tenor español Plácido Domingo por US$ 8,8 millones. Sin embargo, hoy en día se desconoce si la empresa sigue siendo dueña del lugar o si fue vendida a un tercero.