La marcha de "los féretros" desafía al gobierno de Jeanine Áñez en La Paz

Este jueves miles de personas comenzaron a descender desde El Alto hacia La Paz, ciudades separadas por pocos kilómetros, con los féretros de cinco de los ocho muertos que dejó el martes un operativo de las fuerzas militares y policiales en inmediaciones de Senkata, una planta de distribución de combustibles.

Los choques estallaron después de que los uniformados despejaron la salida de camiones destinados a paliar la escasez de combustible en la capital, afectada por los bloqueos de rutas y donde se multiplican las filas para encontrar gasolina, gas y abastecerse de pollos y verdura.

"¡Justicia,justicia!", clamaron los manifestantes a su paso con los cuerpos.

"Nos han acribillado, bala nos han metido. Esto es sanguinario", dijo a la AFP Rufino Copa, un agricultor de 42 años que participa en las protestas contra Jeanine Áñez, la senadora de oposición que asumió el poder en reemplazo de Evo Morales, tras su renuncia y su exilio en México.

Los pobladores, que a primeras horas de la tarde de este jueves se aproximaban a La Paz con sus muertos, en un abierto desafío a las nuevas autoridades, acusan a las fuerzas oficiales de haber disparado contra la manifestación que rodeaba la distribuidora de Senkata. El gobierno interino niega la responsabilidad en las muertes.

"Queremos justicia, no queremos que esta señora sea presidenta", dijo una mujer indígena con su bebé de ocho meses a las espalda que pidió reserva ante su temor de ser perseguida.

Ante el estallido social, que ha profundizado las divisiones entre los indígenas leales al exmandatario y la gente de las clases medias y altas de las ciudades, el Congreso busca apaciguar los ánimos mediante el llamado a elecciones y la anulación del proceso del 20 de octubre, en el que Morales buscaba un nuevo mandato tras 13 años al frente de Bolivia.

La oposición, en cabeza del excandidato Carlos Mesa, alegó fraude y encendió las calles contra el exgobernante aymara de 60 años, mientras la OEA dijo haber encontrado irregularidades en las votaciones.

Decisiones clave

La meta es que el Senado "apruebe este jueves" el llamado a nuevos comicios, para atender "esta demanda de elecciones en el menor tiempo posible, con un nuevo tribunal electoral con hombres y mujeres confiables", dijo el presidente de la comisión que analiza las posibles convocatorias, el oficialista Oscar Ortiz.

El Congreso deberá analizar dos proyectos que apuntan al mismo fin, uno de Áñez enviado la víspera y el otro presentado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que lidera Morales y que cuenta con mayorías en ambas cámaras.

Oficialistas y oposición deberán ponerse de acuerdo sobre la fecha de elecciones y decidir si Morales puede postularse. Antes, tendrán que nombrar a los siete magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras la destitución y captura de los antiguos jueces por la presunta manipulación de resultados a favor de Morales.

"Tengo derecho a presentarme"

El expresidente Evo Morales, en una entrevista publicada en el sitio web del semanario alemán Der Spiegel, considera que tendría "derecho de presentarse" a una nueva elección, pero se declara dispuesto a "renunciar" si su candidatura favorece la "pacificación del país".

"Tengo derecho a presentarme, pero si esto va en detrimento de la pacificación del país, renuncio", explica Morales, que recibió asilo político en México.

Ante la pregunta de "¿Cuándo regresará a Bolivia?", dijo "Si fuera posible ahora mismo, echo mucho de menos mi casa".

"Extraño mi trabajo, trabajaba todos los días desde las cinco de la mañana hasta las diez u once de la noche", precisa.

"Ahora es probable que las generaciones futuras tengan que continuar esta lucha", añade Morales.

Si quieren demandarme, que lo hagan, me las arreglaré. Pero no pueden encarcelarme porque soy inocente", advierte Morales. Para él, el nuevo equipo en el poder "no es un gobierno de transición, es una dictadura".

Fuente: AFP

