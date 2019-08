La metamorfosis de Bergessio y la alarma de cara al clásico

Por estas horas todo Nacional está en estado de alerta. Gonzalo Bergessio salió sentido en el partido del sábado contra Boston River. No es habitual que el argentino pida cambio. Su compromiso con la causa tricolor está a prueba de balas. Los estudios practicados el lunes arrojaron como resultado que el delantero no sufrió desgarro pero sí una contractura que lo tendrá al menos el fin de semana afuera de las canchas.

El tema es que Bergessio cobró tal grado de importancia en Nacional que su ausencia genera alerta. No estará ante River Plate a corto plazo y el clásico con Peñarol se viene dos semanas después.

Carlos Pazos

El peso de Bergessio en el equipo queda demostrado en los números: en la actividad local asegura casi un gol por partido. Está a tres goles de superar la marca del año pasado. Por lo que, desde aquella incorporación tardía a este presente, su metamorfosis fue elocuente.

La historia

Leonardo Carreño

Bergessio estaba desilusionado. El silencio de Nacional lo tenía desorientado. El club, con nueva directiva al frente, encaraba una renovación. Se apuntaba a un achique económico. Reducir el presupuesto era prioritario. “Nacional tiene nuevos dirigentes, nuevo entrenador y capaz que llegaron con nuevas ideas”, declaró el delantero argentino el 5 de enero en Fox Sports.

El recorte presupuestal llevó al club a dejar 14 jugadores en condición de libres. Bergessio había quedado en la puerta. Entre el sí y el no. Sus 34 años de edad eran un peso. Los 20 goles que había marcado en los 50 partidos de la temporada 2018 generaban dudas en los dirigentes tricolores, además de despertar intereses en el exterior.

Por noviembre de 2018, Deportivo Cali apareció en el horizonte de Bergessio. El club colombiano, sabedor de que el argentino culminaba su contrato con los albos el 31 de diciembre de ese año, mostraron interés por el 9.

En la nota con Fox, el delantero confirmó que había estado en contacto con dirigentes del Cali.

“Estuve en contacto con dirigentes de Deportivo Cali pero no hay nada cerrado. Hablé muy bien con los dirigentes, está la posibilidad, pero no hay nada cerrado ni concreto”, subrayó y transmitió un mensaje seductor para quienes estaban interesados en su concurso en Cali: “Sería un lindo desafío”.

Diego Battiste

Los días pasaron y Nacional no se manifestó, lo que llevó a Bergessio a tirar un toque de atención. El argentino cerró el año diciendo en Sport 890: “No siento que tengan el interés para que yo me quede”.

El goleador reconoció que había recibido un llamado del manager deportivo Iván Alonso y un día antes del presidente José Decurnex.

El titular del club se presentó y lo saludó con motivo de las fiestas tradicionales.

“No se habían comunicado conmigo hasta el día de ayer. Capaz que estaban esperando la resolución del DT y después resolver los jugadores. Quedaron que me van a llamar en estos días y ver qué quieren ellos”, comentó.

El jugador agregó: “No he resuelto nada con ningún club por respeto a Nacional. Mi prioridad ha sido continuar en Nacional, pero me gustaría que se valore el trabajo que hizo uno en el último año”.

Sin propuesta

Diego Battiste

El 5 de enero de 2019, a pocas horas de que el plantel principal de Nacional iniciara los trabajos de pretemporada, el jugador argentino se volvió a pronunciar en Fox Sports.

“Debo aclarar respecto a Nacional que no recibí ninguna propuesta de Nacional para que renueve. Que quede claro eso. La gente debe saber la verdad. Si el club está tratando de reducir el presupuesto me parece bien y ojalá puedan salir adelante como club grande que son. Pero no hubo oferta ni propuesta para mi continuidad”, subrayó.

Las diferencias eran económicas como explicó el propio presidente José Decurnex a Referí.

Carlos Pazos

“Fue una discusión de visiones en la parte económica. Un nuevo directriz que traía una presión muy fuerte de poder bajar el presupuesto y la visión de él que era entendible porque había tenido un buen año y espera condiciones económicas diferentes”.

El jugador pidió una prima de US$ 200 mil y un incremento salarial del 50% según supo Referí.

El arreglo

Diego Battiste

El 25 de enero de 2019 el presidente Decurnex anunció que se había acordado la reincorporación del delantero argentino.

Consultado sobre cómo se vivió aquella situación Decurnex dijo a Referí: “hablamos y llegamos a un buen puerto porque primó mucho lo que es Gonzalo y el reconocimiento del club para un jugador que tuvo un gran rendimiento y que lo está demostrando tanto dentro como fuera de la cancha”.

El presidente de Nacional dijo a Referí estar sorprendido por el compromiso de Bergessio con el club.

“Quiero destacar el profesional que es Gonzalo, su don de gente y la adhesión el compromiso con el Club Nacional de Fútbol que si lo analizas lleva un año con nosotros y su identidad y compromiso han sido espectaculares”.

Sin base física

Diego Battiste

El 31 de enero Gonzalo Bergessio regresó a Uruguay. El delantero fue presentado en Los Céspedes y dejó en claro: “Sin pretemporada no estoy como me gustaría”. Arrancaba de atrás con relación al resto del grupo que llevaba varios días realizando los trabajos físicos que sirven para afrontar la temporada.

“Me he perdido 20 días de pretemporada y eso por ahí me va a costar en los primeros días, pero creo que he trabajado bien con mi profe en Argentina y la verdad que espero estar a la altura y ponerme a la par del grupo. Sin pretemporada no estoy como me gustaría, pero con un par de semanas me voy a poner a la altura de los compañeros”, expresó el jugador en conferencia de prensa en Los Céspedes.

Y concluyó diciendo: “El agradecido soy yo por el esfuerzo que ha hecho el club por tenerme de nuevo, la verdad que gané en jugar en un club gigante como Nacional y estar nuevamente acá, ojalá pueda hacer más goles que el año pasado”.

El arranque no fue sencillo. El jugador necesito de un tiempo para ponerse a punto. Nacional arrancó con el argentino Eduardo Domínguez como entrenador. A Bergessio lo fueron llevando de a poco. En las primeras fechas del Apertura jugó 29 minutos ante Liverpool, 25 contra Wanderers y 33 frente a Racing.

Al poco tiempo Nacional cambió de entrenador y se produjo el retorno de Álvaro Gutiérrez.

La metamorfosis de Bergessio

AFP

Con el nuevo cuerpo técnico se produjo la metamorfosis de Bergessio. El 9 explotó al grado de transformarse en figura indispensable en un equipo que, sin su presencia, pierde peso ofensivo.

Sus números lo avalan. A esta altura del año están muy cerca de alcanzar a la cantidad de goles que logró en todo 2018.

Por la actividad local, sumando Apertura e Intermedio, lleva 12 tantos, en 16 partidos en un total de 1.097 minutos jugados, lo que da un promedio de un gol cada 91 minutos. Para ser más claros, asegura un gol por partido.

En tanto, por la Copa Libertadores marcó en los triunfos ante Zamora, de visita y local, y frente a Atlético Mineiro, todos por 1-0 con goles de su autoría.

Diego Battiste

Sumando los 612 minutos que jugó por el torneo continental y sus tres goles (15 en total), el promedio total de Bergessio hasta el momento es de un tanto cada 113 minutos.

Pero al margen de números y estadísticas está la evolución mostrada en cancha. Bajo la conducción de Gutiérrez, el argentino se adaptó a jugar con un nuevo sistema. Va solo por delante de tres hombres que tienen la misión de generarle juego por bandas y circuitos por adentro.

Este último detalle lo potenció como jugador.

Elevó su juego

La nueva versión de Bergessio permite ver un jugador más participativo y que no solo se queda estancado en el área esperando los envíos aéreos que le pueden llover desde las bandas.

El esquema de Gutiérrez con cuatro defensas, dos volantes para contener y tres con clara misión ofensiva saliendo con velocidad por bandas y utilizando vías de conexión para filtrar pases por el medio con Gustavo Lorenzetti, potenciaron a Bergessio. Se lo nota más participativo en la construcción del juego.

Cuando el equipo no tiene la pelota se repliega. Eso lleva a Bergessio a posicionarse cerca de la mitad del campo, por lo que, cuando Nacional la recupera, los volantes lo tienen cerca como referencia para descongestionar y conectar. Ahí debe jugar. En muchas oportunidades lo hace en corto.

Leonardo Carreño

Pero lo habitual es que ejerza la función de pívot, una tarea que domina a la perfección porque sabe recibir de espaldas al arco sin perder el balón. Una vez que gana la posición, habitualmente busca lanzar a los que van por afuera (laterales o volantes) y de acuerdo a la profundidad del pase, busca rápidamente el área. Si la pelota le llega por arriba es letal. Tiene un gran sentido de ubicación, ejerce bien el doble ritmo para saltar y ganar, además de anticiparse a defensas que esperan la pelota en lugar de atacarla.

Apenas un año, como dijo el presidente Decurnex, le alcanzó a Bergessio para ganarse un lugar en el corazón de la gente. Su figura de potenció. Si lo sacan, la gente se para a aplaudirlo. Futbolísticamente se transformó en una figura insustituible. Con el paso de los partidos el técnico Gutiérrez le otorgó la cinta de capitán. Claro síntoma de confianza y un detalle que no es menor para un extranjero en la historia de Nacional.

El sábado su salida generó preocupación. No es común que pida cambio. El clásico del Intermedio está a la vista. Los estudios médicos darán real magnitud de la lesión de un hombre que se transformó en imprescindible.