Bergessio: “Sin pretemporada no estoy como me gustaría”

Nacional presentó al argentino Gonzalo Bergessio, que dejó dudas sobre su presencia el domingo en el clásico al manifestar que le faltan dos semanas para ponerse a la par del resto de sus compañeros.

“Me he perdido 20 días de pretemporada y eso por ahí me va a costar en los primeros días, pero creo que he trabajado bien con mi profe en Argentina y la verdad que espero estar a la altura y ponerme a la par del grupo. Sin pretemporada no estoy como me gustaría, pero con un par de semanas me voy a poner a la altura de los compañeros”, expresó el jugador en conferencia de prensa en Los Céspedes.

El jugador dijo que habló con el entrenador Eduardo Domínguez para comenzar a conocer su idea futbolística.

“Estoy conociendo un poco la idea de Eduardo y creo que de a poco voy a ir agarrando el sistema, lo que él quiere. Estuvimos hablando mucho de los movimientos que pretende del delantero, la forma de presionar, de a poco voy a ir tomando la idea que tiene y espero poder hacerlo de la mejor manera”.

El delantero agregó: “Creo que los refuerzos llegaron hace poco todos y necesitan su tiempo de adaptación al trabajo del entrenador pero acá no hay tiempo, es un clásico por una copa”.

El argentino se mostró agradecido por su regreso: “El agradecido soy yo por el esfuerzo que ha hecho el club por tenerme de nuevo, la verdad que gané en jugar en un club gigante como Nacional y estar nuevamente acá, ojalá pueda hacer más goles que el año pasado”.