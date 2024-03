La millonaria inversión que anunció Amazon en una empresa de inteligencia artificial

Amazon anunció que completó la inversión de US$ 4.000 millones en la empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic, como parte de una colaboración para desarrollar modelos de negocio.



El gigante tecnológico informó en un comunicado que realizó una inversión adicional de US$ 2.750 millones a Anthropic, una cantidad que, sumada a los US$1.250 millones ya invertidos en septiembre, alcanzan los US$ 4.000 millones acordados.



"Tenemos una historia notable con Anthropic, juntos ayudamos a organizaciones de todos los tamaños en el mundo a desplegar aplicaciones avanzadas de IA generativa en todas sus organizaciones", dijo en el comunicado Swami Sivasubramanian, vicepresidente de datos e IA en Amazon Web Service (AWS).



Esta es la mayor inversión externa del gigante tecnológico en sus 30 años de historia y forma parte de su intento por ganar ventaja en la carrera de la IA, un mercado que ha crecido en el último año, especialmente con la aparición de ChatGPT de OpenAI.



El año pasado, Anthropic cerró cinco acuerdos de financiación diferentes por unos US$ 7.300 millones y con la nueva inversión de Amazon, el total supera los US$ 10.000 millones. Google también acordó invertir hasta US$ 2.000 millones en Anthropic.



En febrero, la compañía de IA —fundada por varios exempleados de OpenAI— dijo que su nuevo modelo, Claude 3, funciona tan bien o mejor que los modelos GPT-4 y Gemini Ultra, propiedad de los líderes en el mercado, OpenAI y Google.



Recientemente, la tecnológica Figure AI, especializada en crear robots humanoides, consiguió recaudar 675 millones de dólares en financiación gracias a inversores como el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el gigante tecnológico Microsoft, el fabricante de chips Nvidia y OpenAI.



Este martes, la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX anunció que venderá dos tercios de su participación en Anthropic por US$ 884 millones y la mayor parte irá a Emiratos Árabes Unidos.

(EFE)