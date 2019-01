La muerte del Capitán

Toni Tennille no solo fue su esposa y su media naranja en música, sino también la amiga de fierro que lo acompañó hasta su último suspiro. El músico, compositor y arreglador notable, que entre mediados de la década de 1970 y principios de la década de 1980 forjó un sonido melódico inconfundible y en sus presentaciones en público solía usar una gorra de capitán para estar a tono con su apodo, falleció antes de ayer, a raíz de una falla renal, en el hospital de Arizona donde estaba internado. Hacía tiempo que su salud estaba deteriorada y por eso había desaparecido por completo de la vida pública. Daryl Dragon, integrante del dúo Captain & Tennille, tenía 76 años.

Hijo de la compositora Carmen Dragon, que escribió la banda sonora de varias películas, entre otras el clásico de la ciencia ficción Muertos vivos (1956, Invasion of the Body Snatchers), Daryl Dragon estuvo casado con Tenille (1940- ) por 39 años. Cuatro años atrás decidieron poner punto final a su matrimonio, aunque no a la relación personal, pues mantuvieron la amistad durante el tiempo restante, el cual terminó el miércoles pasado. La cantante estuvo al lado del Capitán en la hora de su muerte, haciendo honor a la canción que los inmortalizó, Love Will Keep Us Together (El amor nos mantendrá juntos), cover del tema escrito por los conocidos compositores, Neil Sedaka y Howard Greenfield (incluida en el álbum The Tra-La Days Are Over, del primero de los mencionados). Love Will Keep Us Together, en la versión de Captain & Tennille, y por la cual ganaron en 1976 el Grammy a la Mejor grabación del año, estuvo cuatro semanas en el número uno en ventas. Fue la canción más vendida de 1975. El dúo grabó una versión en español, Por amor viviremos, que también tuvo amplia difusión, tanto en radios en español como en inglés, y llegó a la posición 49 del ranking Billboard Top 100.

Las canciones de Captain & Tennille ayudaron a redefinir la categoría pop conocida como easy listening, y quince de ellas entraron al ranking Billboard Hot 100, entre otras Do That to Me One More Time, escrita por Tennille, y que en 1980 fue la segunda canción del dúo en llegar a la primera posición en ventas. También de esta canción hicieron una versión en español, Ámame una vez más. En 2010, Dragon tuvo que dejar de tocar el piano, instrumento en el cual brilló, debido a la enfermedad neurológica que lo afectó en sus últimos años de vida, y para la cual no hay cura.

Además del Grammy, de la extraordinaria popularidad mundial que tuvieron por varios años seguidos, y que los llevó a tener incluso su propio programa de televisión, Captain & Tennille tuvieron el honor de cantar en la Casa Blanca durante las celebraciones del bicentenario de la independencia estadounidense en 1976. “Daryl era un músico brillante, con muchos amigos que lo querían mucho. Los mejores momentos de mi vida y de mi carrera musical los pasé con él”, dijo Toni Tennille al comunicar la noticia del fallecimiento.