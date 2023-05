La novia de Barriola lo defendió en redes tras la fractura de Hassell y le recordaron la polémica por su viaje con Miguel Toma

Giuliana Pérez, la novia del basquetbolista de Nacional Miguel Barriola, lo defendió en las redes sociales luego del golpe que le dio al jugador de Hebraica Macabi Frank Hassell, lo que le ocasionó un hundimiento y fractura de cráneo por el que se perderá las finales de la Liga Uruguaya.

El hecho fue el pasado martes en el Palacio Peñarol, en el primero de los partidos por la definición del título.

Tras el encuentro hubo muchos comentarios cuestionando la actitud de Barriola en la infracción, la que para algunos fue desmedida.

Pérez lo defendió en sus redes sociales respondiendo a publicaciones y comentarios en Twitter.

Twitter

Giuliana Pérez, novia de Miguel Barriola

“Increíble es pensar que la mano que bajó fue con intención de lastimar, se ve claramente que él iba bajando y el extranjero subiendo, fuerte sí, pero directo a la pelota, que toca y se la saca de las manos. No se llega a ver el contacto del antebrazo con la frente”, dijo en uno de sus posteos.

Increíble es pensar que la mano que bajó fue con intención de lastimar, se ve claramente que él iba bajando y el extranjero subiendo, fuerte si, pero directo a la pelota, que toca y se la saca de las manos. No se llega a ver el contacto del antebrazo con la frente. pic.twitter.com/koK7DkRACO — Giuliana Perez (@giuuupm) May 10, 2023

También cuestionó los dichos de Federico Haller, jugador macabeo, quien dijo: "Hay jugadores que piensan que pegando juegan bien".

Pérez comentó al respecto con un video de una falta que hizo el jugador de Hebrica. “¿Haller lo dirá por él?”, escribió en un tuit con un video. “La mano viene de arriba, pudo haber pegado en la cara perfectamente sin intención como en la otra jugada. Tuvo la suerte de que no pasó nada. Pero que no se haga el q no va fuerte”, comentó.

Haller la jugada anterior. Doble moral? pic.twitter.com/b0Gl1jV2sZ — Giuliana Perez (@giuuupm) May 11, 2023

Le recordaron el viaje con el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma

En su defensa a Barriola, a Giuliana Pérez, contadora de profesión, le recordaron sus viajes con el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, lo que llevó a que se hiciera una investigación por los traslados internacionales entre 2019 y 2020.

En ese momento se divulgó una imagen de Pérez junto a Toma observado un partido de la Roma por la Liga de Campeones.

“Sos una eminencia del baloncesto !!!! Pensé que solo te gustaba el fútbol europeo”, le comentó un tuitero.

Por suerte me gustan todos los deportes y en todas partes del mundo. 😉 — Giuliana Perez (@giuuupm) May 11, 2023

“Por suerte me gustan todos los deportes y en todas partes del mundo”, le respondió Pérez, con un emoji de guiño.

Otra tuitera le respondió con la foto junto a Toma en Roma. “¿Tanto mirabas? Entonces la que precisa anteojos sos tu porque no aprendiste nada. Mirar no significa ver y mucho menos entender. Con el fútbol todos sabemos que no tenés problema”, le escribió.

Tanto mirabas? Entonces la que precisa anteojos sos tu porque no aprendiste nada. Mirar no significa ver y mucho menos entender.

Con el fútbol todos sabemos que no tenés problema. pic.twitter.com/WLgBTByP15 — Cris Cuevas (@CrisCuevas2) May 11, 2023

A lo que Pérez respondió: “Jajaj señora vaya a cuidar a sus nietos. ¿Tan en la chiquita ibas a estar? Dejas mucho que desear como mujer y como persona. Seguro no tenes a nadie que te quiera alrededor. Te mando éxitos en tu vida”.

Este año Pérez reclamó $ 5 millones al programa de TV Polémica en el bar por tratarla de “prostituta”.

El 18 de setiembre de 2020, el presidente Luis Lacalle Pou dispuso el inicio de la investigación administrativa ante la divulgación en la prensa de imágenes que mostraban a Toma en Roma (Italia), en compañía de una contadora en un partido de fútbol de la Roma.

Esa investigación, a cargo del instructor Ariel Sánchez, determinó que Toma incurrió en "inconsistencias" e "irregularidades" en sus explicaciones y que entre otras cosas no pudo acreditar por qué Giuliana Pérez, contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), viajó en las delegaciones enviadas a Italia y Estados Unidos.

Toma renunció a su cargo de fiscal de gobierno en mayo de 2022.