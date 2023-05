Miguel Barriola le hundió la frente a Frank Hassell y el jugador fue retirado en ambulancia

La primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que disputan Nacional y Hebraica Macabi, tuvo un momento dramático cuando una dura falta del jugador tricolor Miguel Barriola le provocó al estadounidense del macabeo, Frank Hassell un hundimiento en la frente que provocó que quedara tendido en el piso hasta que llegó una ambulancia y se lo llevó.

La incidencia se dio a falta de 54 segundos para el final del tercer cuarto, cuando Hassell, tras un pase de Brian García, penetró atacando el aro entre Sebastián Izaguirre y Barriola. Este último saltó de frente y le bajó una mano en forma durísima.

La intención fue cometer una falta dura para marcar presencia en defensa, pero sobre todo para asegurar que Hassell no convirtiera y lograra una jugada de tres puntos (doble más un tiro libre). Macabi ganaba entonces 54 a 50.

Sin embargo, en vez de bajarle el brazo sobre el brazo, Barriola, con un movimiento en el aire de ambos jugadores, impactó con toda la fuerza de su antebrazo en la frente de Hassell.

El jugador macabeo cayó y quedó retorciéndose en el piso.

Las cámaras mostraron que sufrió un hundimiento en la frente.

Leonardo Carreño Hassell marcado por Alejandro Acosta

El juego se detuvo, el pívot estadounidense recibió atención inmediata de la sanidad de su equipo, liderada por el exmédico de Trouville, Daniel Zarrillo.

La sanidad de Nacional colaboró enseguida para atender también al jugador.

Se llamó a una ambulancia, con Hassell tendido en el piso, y se empezó a esperar la llegada de la misma.

Izaguirre se quejó de la situación en VTV: "Está lleno de gente, hay un montón de seguridad, pero no puede ser que no haya una ambulancia en las afueras. No se puede jugar más así".

Después de más de 10 minutos de espera, Hassell recibió la atención de dos doctoras de una unidad móvil. Se colocó un cuello ortopédico para inmovilizarle el cuello, se lo subió con extremo cuidado a una camilla y se lo retiró del Palacio Peñarol.

Los jugadores de Nacional Branden Frazier y Gary McGhee, también estadounidenses, se acercaron para saludarlo y darle aliento.

Manuel Romero, su compañero, lo abrazó.

Todos los hinchas presentes en el Palacio Peñarol, los de Macabi y también los de Nacional, lo despidieron con un aplauso como una forma de darle ánimo.

El jugador será sometidos a estudios para asegurar su salud física.

Evidentemente, no podrá seguir jugando las finales y sin necesidad de una Junta Médica, Macabi podrá hacer su recambio. Pero deberá hacerlo a las apuradas porque la segunda final se jugará este viernes.

Los extranjeros no se pueden cambiar a partir de cuartos de final en la Liga Uruguaya, salvo casos de lesiones comprobadas por una Junta Médica. En este caso, las evidencias estuvieron a ojos vista de todo el mundo del básquetbol.

¿Cómo sancionaron los jueces a Miguel Barriola?

La terna integrada por Alejandro Sánchez Varela, Vivian García y Martín Rial sancionó a Barriola con falta antideportiva, mientras el banco de Macabi reclamó descalificación por la violencia de la falta.

Sin embargo, los jueces entendieron que fue una falta fuerte, antideportiva, y que el resultado y el lugar del impacto fue casual.

Al final, Miguel Barriola terminó descalificado

A falta de 14 segundos para el final, Barriola volvió a cometer una falta antideportiva, esta vez de atrás ante Ernesto Oglivie.

Los jueces lo sancionaron con una nueva falta antideportiva. Eso iba a implicar su descalificación automática, por acumular dos antideportivas.

Manuel Romero le fue a protestar su actitud antideportiva y Barriola le tiró un leve cabezazo o le apoyó la frente contra la frente a su rival. Este se dejó caer, exagerando la incidencia.