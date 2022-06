La odisea, costos extras y demoras de hasta 8 meses que lleva registrar alimentos importados ante la lM

Los importadores de alimentos denuncian demoras de hasta ocho meses por parte de la Intendencia de Montevideo (IM) en el registro de productos para su comercialización, lo que genera perjuicios para el rubro y aumenta los costos para los consumidores finales.

Toda empresa que trabaje con productos alimenticios debe registrar los mismos en el Servicio de Regulación Alimentaria (Bromatología) de la IM. El registro tiene un costo de cinco unidades reajustables (UR) que equivalen a unos $ 7.237 (unos US$ 180) y el producto queda habilitado por cinco años.

Martín Montoro, vocero de la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén (AIMA), dijo a El Observador que existen demoras en la aprobación del registro de productos que son “de larga data”, que “van de cuatro a ocho meses” y que están generando “complicaciones operativas y sobrecostos que repercuten en las empresas a la hora de querer colocar un producto”.

Al ser consultado sobre los motivos que les ha dado la IM para justificar tales atrasos, Montoro informó que el principal argumento es la “falta de personas y de recursos para poder atender a la gran demanda de registros”, además de “dificultades en los sistemas”.

“Pensemos que cada tipo de producto que se va a comercializar en Montevideo requiere cumplir con este registro y es una inmensa cantidad de procedimientos de todas las empresas que están en el mercado. Además, es un registro por un plazo de cinco años con lo cual a los cinco años hay que renovarlo y en la renovación se tiene que volver a cumplir con todo el mismo procedimiento”, relató.

Problema en costos y caducidad

Otro importador, que solicitó no ser identificado, dijo a El Observador que muchas empresas se ven obligadas a contratar gestores para que puedan realizar el registro de los productos ya que son grandes cantidades y pueden llevarles muchísimo tiempo.

En ese sentido, señaló que el gestor cobra aproximadamente US$ 100 por producto registrado. Eso se suma a los US$ 180 del costo del registro en la IM, llevando a US$ 280 el costo final de cada vez que debe registrarse un producto.

Por otra parte, la fuente sostuvo que hace unos siete años, los procesos no llevaban más de 15 días, mientras que ahora va hasta los ocho meses, afectando principalmente la caducidad de las mercaderías.

“La mercadería que tiene un año de caducidad pierde un mes y medio en el barco, cuando llega desde Europa, Estados Unidos o China, la IM lo tiene tres o cuatro meses más y cuando lo vas a vender, perdiste cuatro meses la caducidad, por lo que te quedan siete”, explicó.

Y advirtió: “Llegado el momento, se te vencen productos o tenés que malvenderlos. La otra opción es que, si tenés tiempo para venderlo, el producto no se va a vender enseguida, tú le vas a poner un sobrecosto de almacenamiento, por lo que la IM indirectamente está colaborando con la inflación”.

El costo de almacenamiento varía según el producto pero tiende a ser mayor en los congelados. Un contenedor completo –de hasta 20 toneladas– con las condiciones correspondientes para almacenar cualquier alimento congelado cuesta $ 30 mil (unos US$ 748) por mes.

Según este importador, hay productos como la espinaca congelada o la pascualina –de los cuales en Uruguay no existe una industria– que “son de primera necesidad y que tienen como principal destino los hospitales”. Al demorarse los procesos de registros, estos podrían verse afectados. “Esto no es que está afectando al salmón ahumado de los ricos. Esto está afectando a alguien que trae aceite, arvejas congeladas o en lata, espinaca, duraznos en almíbar o zapallo, que son productos que en Uruguay no se procesan”, explicó.

“Vos tenés dos problemas: tenés que pagar un sobrecosto de almacenamiento y tenés un costo financiero porque la mercadería la pagaste hace tres meses y si la pagaste con una carta de crédito bancaria, estás pagando intereses sin venderlas. El tercer problema es que se te corta la vida útil del producto, por lo tanto, le pegan al empresario y al consumidor final al mismo tiempo”, sintetizó.

Dificultades con el packaging

Otra de las demandas de los productores apunta a que los atrasos generados en el registro de productos complican también debido a los cambios en el packaging de productos. Según el importador que pidió no ser identificado, en alimentos “se innova permanentemente” y si se cambia el packaging de un producto, este debe ser registrado nuevamente, aunque sea el mismo, porque cambia su código de barras.

“Tenés que empezar de vuelta y ningún producto te dura cinco años de habilitación porque antes cambiaste el proveedor o el packaging. Si traés 10 kg de un producto de una empresa chilena, se te habilitó y a los tres meses te cotizan mejor en otra empresa y le comprás a ellos, tenés que empezar todo de vuelta”, explicó. Y agregó: “No es que quedó habilitado el producto chileno tal variedad por cinco años. Cambió el proveedor y cambió la caja, cambió todo, entonces, es muy difícil que vos te beneficies de ese producto”.

Señales positivas de la IM

Camilo dos Santos

La IM argumenta que no cuenta con el personal suficiente para ser más ágil.

Montoro indicó que se está en contacto permanente desde la AIMA con la IM, trabajando en conjunto con el foco puesto en “buscar mejorar las eficiencias de los controles pero particularmente con lo que refiere a registro”.

“Recibimos de parte de la IM una buena disposición en trabajar en esto para lograr que los procesos sean más eficientes, ágiles y cortos. Es una respuesta de las autoridades de la IM que nosotros recibimos de buena manera y estamos trabajando para que eso efectivamente se pueda implementar a futuro”, comentó el vocero de la gremial. El Observador intentó comunicarse con autoridades de Bromatología de la IM pero no tuvo éxito.