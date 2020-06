La pandemia de covid-19 y la agenda progresista

En la presente emergencia sanitaria mundial muchos han recordado una frase famosa del político demócrata estadounidense Rahm Emanuel: “Nunca quieres que una crisis seria se desperdicie”. Uno de nuestros refranes populares dice lo mismo de otra forma: “A río revuelto, ganancia de pescadores”. Hoy en todo el mundo los progresistas tratan de pescar en este río revuelto, procurando aprovechar para sus fines una crisis que en realidad cuestiona a fondo gran parte de su agenda. A continuación presentaré de un modo sumario cuatro de las muchas formas en que los progresistas buscan aprovechar la crisis presente.

1. Los progresistas suelen ser ecologistas. Pese a tantos informes sensacionalistas de la prensa, no hay evidencia científica de que el calentamiento global de un 1° C registrado desde 1850 hasta hoy haya causado un aumento de las catástrofes naturales: huracanes, tornados, inundaciones, etc. Por lo tanto, la cantidad de muertes causadas comprobadamente por la “crisis climática” (el calentamiento global supuestamente antropogénico y catastrófico) hasta ahora es cero. Sin embargo, los gobiernos han gastado muchos billones de dólares durante décadas para combatir la “crisis climática” y en general aún la consideran como la principal amenaza contra la humanidad. En cambio, pese a la grave epidemia de SARS de 2002- 2003,1 causada por el coronavirus SARS-CoV, en 2019 ningún país del mundo estaba bien preparado para enfrentar la pandemia causada por el SARS-CoV-2, algo así como la versión 2 del coronavirus del SARS. El mundo tuvo 16 años para prepararse para esta nueva epidemia, lo que no habría sido demasiado costoso, pero prefirió gastar muchísimo más dinero en la lucha contra una amenaza que quizás sólo exista en modelos computacionales del clima. Por esa decisión errónea hoy lloramos a cientos de miles de muertos, víctimas de una amenaza tan cierta como desatendida, y sufrimos pérdidas de decenas de billones de dólares, porque gran parte de la población mundial estuvo o está en cuarentena sin poder trabajar. ¿Creen que esto hará recapacitar a los progresistas ecologistas? ¡Vana esperanza! Hoy ellos se devanan los sesos buscando infructuosamente una prueba de que la pandemia de covid-19 fue causada por el calentamiento global. No les faltan siquiera argumentos pseudo-teológicos que presentan la pandemia como una venganza de la Madre Tierra contra la humanidad que la maltrata…

2. Los progresistas suelen ser socialistas. Estos buscan aumentar el poder del Estado y limitar la libertad de los individuos mediante el aumento de los impuestos, el gasto público, las estatizaciones, las regulaciones, etc. La pandemia de covid-19 hizo que los gobiernos se sintieran obligados a tomar medidas provisorias que van accidentalmente en esa dirección. Los socialistas buscarán que al menos algunas de esas medidas perduren más allá del final de la pandemia. Por ejemplo, intentarán empezar a implantar un ingreso básico universal garantizado por un subsidio estatal. Y eso pese a que la lucha contra la pandemia ha vuelto a demostrar el gran valor de las iniciativas privadas. Por supuesto el Estado tiene un rol importante que cumplir en la línea de la solidaridad social, pero hacer que la mayoría de los ciudadanos pase a depender permanentemente del Estado es una receta segura para el desastre económico y social. Además muchos socialistas intentarán utilizar la pandemia de coronavirus para tratar de convencer a los pueblos del mundo de que el sistema totalitario comunista chino es mejor que el sistema democrático y capitalista de Occidente.

3. Los progresistas suelen ser globalistas. Estos están aprovechando la ocasión para abogar por la instauración de un gobierno mundial, la desaparición de las soberanías nacionales y el aumento de las migraciones internacionales masivas; justo cuando la actual pandemia ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de que cada nación controle adecuadamente sus fronteras y esté preparada para enfrentar sus problemas sin esperar demasiado de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fracasó en esta instancia.2

4. Los progresistas suelen ser secularistas. Estos están aprovechando la crisis para marginar a las religiones, tratándolas como “servicios no esenciales”, justo cuando tantas personas se enfrentan, en acto o en potencia, a la perspectiva de la muerte, a menudo en completa soledad. En muchos países el Estado proscribió todos los ritos religiosos, pese a la voluntad expresada por las Iglesias de cumplir su misión respetando normas sanitarias razonables; mientras a la vez se siguió permitiendo la práctica del aborto o la prostitución, como si estas cosas sí fueran derechos humanos inalienables.

Notas: Otros escritos del autor en: https://www.danieliglesiasgrezes.wordpress.com.

1 Originada en China, igual que la pandemia de covid-19.

2 Ejemplos: a) el 14 de enero la OMS dijo que no había evidencia de que el covid-19 se transmitiera entre humanos; b) el 3 de febrero dijo que era innecesario restringir los viajes internacionales; c) recién el 28 de febrero evaluó el riesgo sanitario fuera de China como muy alto; d) recién el 11 de marzo declaró que “el covid-19 puede ser caracterizado como una pandemia”; para entonces había más de 100.000 casos confirmados en 114 países.