¿La picó? Mirá cómo pateó el penal de Diego Abreu, el hijo del Loco, con la sub 20 de Uruguay

La selección uruguaya sub 20 le ganó este viernes 2-0 a Chile en un nuevo partido amistoso preparatorio para el Sudamericano de la categoría que se jugará a partir del 19 de enero en Colombia.

El miércoles habían empatado 2-2 en el Campeones Olímpicos de Florida, pero este viernes el equipo de Marcelo Broli fue una fuerza superior para imponerse por 2 a 0.

Los goles fueron obra de Juan Cruz De los Santos, extremo de River Plate, en el primer tiempo y a la salida de un córner, y en el complemento, de Diego Abreu, centrodelantero de Defensor Sporting, hijo de Sebastián "El Loco" Abreu y que, por supuesto, utiliza la número 13.

Uruguay formó con Randall Rodríguez, Joaquín Ferreira, Ignacio Rodríguez, Facundo González, Rodrigo Cabrera; Ignacio Sosa, Damián García; Matías Abaldo, Anderson Duarte, Juan Cruz De los Santos; Andrés Ferrari.

Juan Cruz de los Santos, el 1-0 de Uruguay

Este fue el 1-0 de De los Santos, gol de oportunista tras un remate cruzado en el área luego de un córner.

El segundo fue de Diego Abreu, tras un penal que le cometieron a él mismo.

El 13 se tuvo fe, agarró la pelota y no se la sacó nadie pese a que el capitán Fabricio Díaz se aceró para pedírselo porque el miércoles fue el encargado de ejecutarlo contra Chile.

Esta fue su definición:

"Se me pasó por la cabeza picarla cuando en el ómnibus me dieron la 13. Con los cambios pensé que no iba a entrar, pero se medio. Se me pasó por la cabeza picarla, pero preferí ir a la segura", declaró Abreu a la transmisión de AUFTV.

Su ejecución fue perfecta. El golero quedó paradito en el medio, esperando que la picara. Pero Abreu ya tiene las mañas del padre.