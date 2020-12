La renovación de Chory Castro y el poder de las redes sociales

Cuando se filtró la noticia de que Nacional no le iba a renovar el contrato a Gonzalo Castro, los hinchas incendiaron las redes sociales. El Chory es uno de los referentes del plantel y uno de los jugadores más queridos por los tricolores. Sin alcanzar un desempeño uniforme en los últimos años, fue clave en los partidos contra Peñarol del año pasado y eso, para los hinchas, es la felicidad completa. Por eso se hicieron sentir desde la tribuna de Twitter y foros partidarios, gritando su disconformidad con la medida que adoptaría la comisión directiva que preside José Decurnex. Tanto repercutió el descontento que ahora, la decisión se está revisando.

Leonardo Carreño

Públicamente los dirigentes manifiestan que no se toman decisiones por lo que digan "las redes", pero off the record opinan que suelen marcar una tendencia y no se puede mirar para otro lado. En diciembre de 2015, los socios de Nacional dieron un batacazo en la institución: eligieron para presidir a la institución al desconocido José Luis Rodríguez frente al experimentado dirigente Eduardo Ache. La inesperada victoria de la lista de Rodríguez tuvo un gran impulso en la fuerte campaña que realizaron en las redes sociales. Es un dato que no se puede desmerecer, aunque el lunes Decurnex, en un mensaje grabado haciendo un balance de 2020, criticó a los "opinólogos dentro y fuera del club que intentan hablar sin información".

El contrato de Castro vence el 31 de diciembre y el motivo primario de no renovarle no quedó claro. Fuentes del club que pidieron reserva, lo apuntan como uno de los futbolistas que estuvo involucrado en el acto de indisciplina que rompió la burbuja sanitaria después del clásico del Intermedio, que Nacional perdió 3-2. Pero no hay quien brinde información oficial sobre el hecho, por el que Nacional fue multado con $ 645.000 por el Ministerio de Salud Pública y está analizando las medidas que tomará con los jugadores y otros funcionarios involucrados en el asunto.

El lunes, en Las Voces del Fútbol, el tesorero Gustavo Amoza fue consultado al respecto y dijo que en la valoración de la renovación de su contrato se sopesarán aspectos "deportivos, económicos y sin dudas que también los disciplinarios".

Diego Battiste

Deportivamente el Chory tuvo altibajos en los últimos dos años y medio. En total jugó 86 partidos y marcó siete goles. En el accidentado 2020, debido a la pandemia del coronavirus, tuvo una participación casi perfecta en el Apertura (solo faltó a la última fecha por una expulsión). En ese lapso fue el segundo jugador del plantel con más minutos en cancha, detrás de Gonzalo Bergessio. En la Copa Libertadores actuó en ocho partidos, la mayoría entrando desde el banco de suplentes, y en el Intermedio participó en los últimos dos.

Sin duda que las mejores presentaciones estuvieron en los clásicos del año pasado. Marcó dos goles en el Intermedio, uno de ellos de enorme categoría (zurdazo desde afuera del área por encima de Kevin Dawson) y otro en la final del Clausura. De cuatro goles que hizo en el año, que tres hayan sido frente a Peñarol, es un dato que los hinchas no olvidan a la hora de pasar raya.

Pero más allá de su rendimiento dentro del campo de juego, Castro es uno de los referentes del plantel, junto a Bergessio y Sebastián Fernández.

Tiene 36 años y ya pasaron más de 18 desde su debut en Primera división. Ocurrió en la primera fecha del Apertura 2002, ingresando a los 81 minutos por Gustavo Varela del partido que Nacional venció 3-1 a Central Español. Aquel flaquito de 17 años, rapidísimo, hacía apenas tres meses que había llegado al club.

El entonces coordinador de juveniles Daniel Enríquez y un dirigente lo fueron a ver en la selección sub 18 de Durazno y lo trajeron de inmediato. Jugó 10 partidos en Cuarta división y Daniel Carreño lo ascendió a Primera. Aunque nació en Trinidad, jugaba en Durazno junto a su amigo Ignacio La Luz, exlateral tricolor.

Se asentó en el primer equipo en 2004, con la conducción de Santiago Ostolaza y su gran temporada fue la 2005-2006. Marcó 20 goles y fue el goleador del equipo, seguido por un tal Luis Suárez con 12.

A principios de 2006, el empresario Francisco Casal se quedó con el 100% de la ficha de Castro a cambio de US$ 1.500.000 libres para Nacional más la incorporación al club de Jorge "Malaka" Martínez, Gerardo "Karibito" Morales y Fabián Coelho, quien había dejado de entrenar. En 2007 el delantero fue transferido a Mallorca después de 143 partidos y 38 goles.

Regresó a Nacional luego de 11 años en Europa (jugó en Mallorca, Real Sociedad y Málaga), el 24 de junio de 2018, y el club lo anunció en su cuenta de Twitter junto a la vuelta de Rafael García, quien estaba en Atlético Tucumán.

En febrero de 2020, en una entrevista con Referí, cuando fue consultado si le preocupaba que un día Nacional decidiera no renovarle el contrato, Castro expresó: "Somos un producto; si servís seguís, y si no, viene otro".

Con respecto a si jugaría en otro equipo de Uruguay, no dudó su respuesta: "Mi idea es seguir en Nacional el mayor tiempo posible. A nivel profesional no creo que juegue en otro equipo. En ese caso estaría mirando hacia el fútbol del interior y me gustaría tener la oportunidad, si se puede, de jugar en Porongos de Flores, que es algo pendiente". Como está pendiente la decisión final de la directiva.