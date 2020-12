¿Por qué Nacional no ratificó este lunes a Giordano como entrenador?

Este lunes se reunió la comisión directiva de Nacional y uno de los temas en el orden del día que generaba mayor interés en los hinchas era la designación del entrenador para el plantel principal. Se daba como un hecho, por información que había recogido Referí días atrás, y por declaraciones del vicepresidente del club Alejandro Balbi, que sería ratificado Jorge Giordano, por lo menos hasta el final del Clausura. Pero esto no sucedió. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el motivo? ¿La renuncia de Eduardo Acevedo a su equipo en Chile les hizo tomarse unas horas más?

De acuerdo a lo que este martes informó una fuente de la directiva a Referí, Giordano no fue ratificado este lunes por "detalles", pero que es muy probable que lo sea en las próximas horas. "No se decidió ayer por temas puntuales, como la incorporación o no de alguien más al cuerpo técnico, un asistente a la secretaría deportiva, pero sigue siendo el principal candidato", señaló un directivo.

Cuando Giordano tomó de manera interina la conducción del equipo, por el despido de Gustavo Munúa, se desempeñaba como secretario técnico del club. Si bien continuó cumpliendo tareas de esa función al mismo tiempo que las de entrenador, el puesto quedó acéfalo. Asimismo, se nombró a Juan Carlos Blanco como asistente de Giordano. La directiva quiere resolver estos puntos antes del nombramiento oficial.

Casi al mismo tiempo que la directiva se reunía, esta vez de forma presencial, Eduardo Acevedo renunciaba a Universidad de Concepción de Chile tras empatar contra Everton. Molesto con la organización del campeonato, el técnico expresó: "No hay honestidad deportiva... han pasado cosas, tengo la fuerza para pelear, pero fuimos los únicos que jugamos cinco partidos en 18 días, y hay otros que en 16 días jugaron dos partidos".

Su nombre se asoció de inmediato con Nacional a través de la prensa. Pero según supo Referí que el nombre de Acevedo no estuvo sobre la mesa de discusión este lunes.

Acevedo, que ya dirigió a Nacional en la temporada 2009/2010, tiene previsto regresar a Montevideo el 22 de enero. Para esa fecha, si el fútbol se reanuda sin inconvenientes después del 10 de enero, Nacional ya habrá disputado la final del Torneo Intermedio contra Wanderers y una jornada del Torneo Clausura.