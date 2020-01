La respuesta de los productores ante medidas del gobierno electo para combatir abigeato

Grupos de WhatsApp del estilo "Vecinos en alerta", bunkers blindados con rejas, comprar camionetas para la policía y de esa forma agilizar el patrullaje o contar las ovejas todos los días. Los productores rurales desarrollaron diversas estrategias caseras para combatir el abigeato que golpea al interior del país.

Las cúpulas de los ministerios del Interior y de Ganadería que asumirán el 1° de marzo se reunieron este viernes para comenzar a delinear lo que será la dirección nacional de seguridad rural que fue anunciada por Jorge Larrañaga la semana pasada.

Dentro de las medidas que el futuro gobierno piensa tomar para combatir el robo de ganado está la incorporación de tecnología. "Vamos a tener equipamiento de visión nocturna, drones, la más amplia gama de dispositivos para la lucha que nos proponemos llevar adelante", explicitó el ministro del Interior designado, Jorge Larrañaga. Además se destinarán más policías a la seguridad rural, la realización de operativos "imprevistos" en carreteras y caminos departamentales y la instalación de cámaras en la entrada de algunos pueblos.

El presidente de la Federación Rural, Julio Armand Ugón, ve con buenos ojos las medidas planteadas por Interior y Ganadería. "Hoy la campaña está totalmente desierta de seguridad", dijo en diálogo con El Observador.

La idea de instalar cámaras en los pueblos fue la más elogiada por el dirigente. "Podemos tener un control de los vehículos que ingresan", sostuvo.

Actualmente se utilizan drones y caravanas con chips para la trazabilidad del ganado. Sin embargo, para la seguridad como plantea el gobierno electo, no es una opción que se haya instalado en los establecimientos rurales, según el dirigente.

Armand Ugón explicó que aumentar la cantidad de policías es clave, ya que actualmente hay "dos o tres" por turno. "Un policía queda cuidando la comisaría y otro sale cuando lo llaman. Si hay un accidente no puede salir porque no puede dejar la comisaria sola", puntualizó.

Mientras tanto, los productores toman como medida "contar las ovejas y ver si no las robaron", ante la desprotección que sienten. "Si encontras a alguien adentro del campo sos vos el que lo tenes que llevar a una comisaría", agregó.

El director de cabaña La Estela, Mauricio Rodríguez, vive en una zona rural en Soriano y contó que hay una subcomisaría en la que hasta hace algunos años había tres policías y ahora hay solo uno que tiene que trasladarse hasta 60 kilómetros para llegar al campo más lejano.

Los productores rurales hicieron una colecta y compraron una camioneta en conjunto con la Asociación Rural de Soriano para que el efectivo pueda trasladarse con más rapidez.

Problema repetido

La estructura del abigeato cambió. Larrañaga dijo en rueda de prensa que hoy el robo de ganado "no es para comer" sino que actúan organizaciones criminales. Lo mismo piensa Rodríguez, que dice que "cualquiera que llegue a una estancia a pedir un pedazo de carne se le va a dar". "El delito es muy complicado porque se da en lugares que la gente no recorre de noche, entonces se descubre cuatro o cinco horas después", por lo que es difícil "dar con los responsables".

Rafael Graña es productor vacuno de Rocha. Hace unos años le robaron diez vacas y luego de hacer la denuncia demoró tres días con los trámites ante la policía, en el Juzgado y presentando los papeles de la trazabilidad. Eso lo desmotivó y ahora si le roban ganado piensa dos veces antes de hacer la denuncia, al igual que otros productores de la zona.

Aunque dijo que las medidas planteadas sobre la seguridad rural "son buenas", es cauteloso con los resultados. "Hay que ver después cuando se baje a tierra, aunque toda la tecnología que se pueda aplicar ayuda".

Para el productor es importante revisar la permeabilidad de las fronteras porque hay "un tránsito de abigeato", al igual que la venta ilegal de carne. "En todos los pueblos del interior saben en donde están vendiendo carne fruto del abigeato. A veces actúa la Policía, los saca y al otro día están instalados de vuelta", puntualizó.

Como defensa, algunos productores instalaron en sus propiedades una especie de búnker con rejas, a donde acuden cuando saben que hay alguien en el predio, mientras llaman a la policía.

Graña explicó que se han creado grupos de WhatsApp en donde los vecinos alertan cuando ven "actividad sospechosa" en la zona, como el ingreso de un vehículo desconocido. "Hoy cuando llega alguien al campo te arrimas al lado de un arma pero antes te alegrabas porque tenías visitas", concluyó.

Legítima defensa

Larrañaga anunció que se incluirá en la ley de urgente consideración una ampliación de la legítima defensa, para que abarque no sólo al establecimiento agropecuario que se usa como residencia sino también a "zonas vinculadas a la cercanía" de ese lugar. Al presidente de la Federación Rural le "parece muy bien" la ampliación. "No puede ser que en parte de nuestro predio no podamos actuar", enfatizó.

Sin embargo, los otros productores consultados matizaron los supuestos beneficios por entender que es un riesgo. "No es deseable eso pero uno tiene que mantener a su familia viva. Hay que estar con el arma cerca porque te copan rápido", dijo Graña. Por su parte, Rodríguez dijo que a las personas que han utilizado armas "no les ha ido bien. Tiene que estar el brazo armado cerca de la gente, que es la Policía".