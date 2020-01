Las medidas que analiza tomar el próximo gobierno para combatir el abigeato

Las cúpulas de los ministerios del Interior y de Ganadería que asumirán el 1° de marzo se reunieron este viernes para comenzar a delinear lo que será la dirección nacional de seguridad rural que fue anunciada por Jorge Larrañaga la semana pasada.

La ley de urgente consideración incluirá esta dirección con el combate del abigeato como uno de sus grandes objetivos, en coordinación con otros ministerios, con la Fiscalía General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia. En rueda de prensa, el ministro del Interior designado dijo que por este tema se concretarán reuniones con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y con autoridades del Poder Judicial.

"Precisamos un relevamiento de comisarias que teníamos hace 15 años y que hoy no tenemos más, de recursos humanos que teníamos y ya no tenemos", dijo Larrañaga, quien definió al abigeato actual "no para comer" sino como una organización criminal.

Dentro de las medidas que el futuro gobierno piensa tomar para combatir el robo de ganado está la incorporación de tecnología. "Vamos a tener equipamiento de visión nocturna, drones, la más amplia gama de dispositivos para la lucha que nos proponemos llevar adelante", explicitó.

Larrañaga afirmó que se destinarán más policías a la seguridad rural aunque "no hay estimaciones" de cuántos serán. "Del censo de comisarías y de policías que efectivamente están trabajando en el medio rural sacaremos las conclusiones. Hay zonas del país sin presencia de comisarias", puntualizó.

Además de la mayor presencia de patrullaje y la realización de operativos "imprevistos" en carreras y caminos departamentales, se planteó en la reunión entre ambos ministerios que se instalen cámaras en la entrada de algunos pueblos que permitan tener mayor monitoreo de lo que está ocurriendo.

"Son ideas que plasmarlas nos van a dar instrumentos para tener mejores respuestas", aseguró.

Identificación

Por su parte, el futuro ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, dijo que se están analizando ofertas para instrumentar tecnologías que sirvan, por ejemplo, para detectar cuando un animal sale de un espacio determinado y que le suene una alarma en el celular del productor. "Se le va a devolver al productor la utilidad a la trazabilidad que permitirá un control más exacto de dónde están los animales y qué está pasando con ellos", puntualizó.

Los primeros diez días de enero estuvieron marcados por dos casos de abigeato que tuvieron repercusión en redes sociales. En Canelón Chico, un productor lechero encontró en su campo a una de sus 60 vacas tirada en una zanja, enterrada en el barro, sin uno de sus cuartos traseros y todavía viva.

A la semana siguiente, en Progreso, una vaca tuvo cría, a la noche la degollaron y le robaron el ternero.

Uriarte dijo que a raíz de que algunos productores abandonaron sus campos para pasar las fiestas con sus familias, el campo fue "tierra de nadie".

Larrañaga también se refirió a la georreferenciación –coordenadas específicas de una ubicación– de los establecimientos agropecuarios para que estén vinculados con el 911 y que la Policía llegue a ellos sin buscar qué campo es. "Poder tener el punto de referencia de ubicación para que no haya pérdidas de tiempo en situaciones de delitos o médicas".

La idea planteada por Larrañaga es que "establecimientos de todo tipo" accedan a estas herramientas.