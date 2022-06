La revelación científica sobre tomar mate y hacer ayuno, según un estudio uruguayo

Tenés una operación y te piden que no comas ni bebas nada hasta ocho horas antes de la intervención quirúrgica. Sabés que minutos antes de que cumplas ese tiempo te sentís muy débil.

La ciencia lo ha analizado: se ha visto que un período tradicional de ayuno total de ese tiempo puede provocar alteraciones metabólicas, además malestar del paciente, hambre, sed e irritabilidad. Por eso, en los últimos años distintas sociedades científicas desarrollaron pautas más flexibles para el ayuno.

Por ejemplo, la Sociedad Americana de Anestesistas recomienda ingesta de líquidos claros (café sin leche, té, jugos sin pulpa, agua) hasta dos horas antes de un procedimiento.

Estas pautas modernas no incluyen la infusión de yerba mate como un líquido claro ya que no es una bebida popular en América del Norte o Europa. La no inclusión de esta tradicional bebida dentro del grupo de líquidos permitidos previo una anestesia posee una gran significancia en Uruguay y la región, donde es muy popular.

Por eso, un grupo interdisciplinario conformado por científicos de los servicios de Anestesia, Imagenología, Métodos Cuantitativos y Biofísica de la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas investigaron la pertinencia de la infusión de yerba mate a este grupo de bebidas y confirmar que su ingesta no representa un inconveniente.

El estudio, cuya realización fue aprobada por el Comité de Ética en Investigación del Hospital de Clínicas, analizó a 30 voluntarios mayores de 18 años en tres ocasiones diferentes con al menos una semana de diferencia durante un período de dos meses.

Voluntarios estudiados con ecografías

Los elegidos fueron voluntarios "sanos" ya que se comprobó que no tenían comorbilidades como diabetes u obesidad que pudieran alterar el vaciamiento gástrico.

A cada participante se le asignó en tres oportunidades tres bebidas distintas: yerba mate, té frío y té caliente.

Para la valoración del vaciamiento gástrico, se realizó ecografía abdominal para determinar el volumen de líquido presente en el estómago. Esas ecografías fueron hechas antes de tomar la infusión, media hora, una hora y a las dos horas después de ingerida la bebida. Allí se vio cómo iba vaciándose el estómago.

Los resultados de la investigación, titulada "Ayuno preoperatorio para la infusión de 'yerba mate': ensayo clínico aleatorio con evaluación ecográfica del contenido gástrico" y publicada en la Revista Brasileña de Anestesiología, mostraron que el tiempo de vaciado gástrico "fue similar" en los tres grupos. "Nuestros resultados sugieren que el tiempo medio de vaciado gástrico para una infusión de yerba mate es de aproximadamente una hora y es similar a la del té caliente o frío", concluye.

Los científicos analizaron si la temperatura "caliente" incide en algo el tiempo de vaciado y observaron "que no cambia" y "no debe considerarse" una variable significativa.

Por lo tanto, los investigadores demuestran que tomar mate hasta dos horas antes de la operación “es seguro”.