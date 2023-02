La sequía: un doloroso sostén para los precios agrícolas

El precio de la lana lleva siete semanas en ascenso. Recuperó 24% de su valor desde el piso de precios en octubre y se consolidan las expectativas de reactivación de la industria textil y el consumo en China, un dato que trasciende al mercado lanero. A la semana positiva para los commodities se suma la suba de los lácteos, el ajuste al alza del precio del ganado en Uruguay y en Brasil, y la robustez de los granos tras el informe del USDA del miércoles, que confirmó la caída de la producción de Argentina.

Mercado de granos.

Firmeza en los granos

El mercado de granos mantuvo la firmeza en una semana en que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) actualizó sus proyecciones y ratificó la muy mala cosecha que tendrá Argentina en soja. Muy probablemente la irá llevando por debajo de los 40 millones de toneladas desde una expectativa inicial de 54 millones. La sequía en la región es un sostén importante para los precios. Se sumó este viernes la suba del precio del petróleo, tras la decisión de Vladimir Putin de reducir la producción rusa en 500 mil barriles diarios para reavivar las llamas de la inflación en Occidente.

La sustitución de gasoil por combustibles derivados de oleaginosas se consolida como tendencia, un leve aumento sobre la superficie récord del año pasado. En un año Niño como se supone será el segundo semestre de 2023, el exceso de agua es un riesgo menor en la oleaginosa que en trigo y cebada.

Los precios en los cultivos de verano se mantienen altos, dentro de una lógica de estabilidad e incluso esta semana fue de leves bajas para la soja. La producción de soja de Argentina sigue siendo la variable clave. El nuevo informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) oficialmente llevó la proyección de 44,5 a 41 millones de toneladas. Pero hay un reporte no oficial también del USDA en 36 millones y la bolsa de Rosario estima apenas 34,5 millones, en tanto la de Buenos Aires por el momento maneja 38 millones como proyección. En Argentina ya se habla de un tercer “dólar soja” a partir de julio del año que viene para que los productores vendan lo poco que tendrán antes de las elecciones del país vecino.

Pero eso se ve compensado por la persistencia de una cosecha inédita en Brasil, de 153 millones de toneladas, récord por lejos y con un dólar más amigable en esta semana. Pero la recolección está trancada -paradojalmente- por las persistentes lluvias en el centro del país.

El panorama en el maíz se hace más complejo día tras día. La normativa uruguaya desestimula a los fleteros argentinos a venir a Uruguay; el maíz disponible es muy poco y cada semana de sequía acentúa la escasez. Han llegado camiones con subproductos para atender una demanda que busca amortiguar los efectos de la sequía a como dé lugar. En el mercado local se paga US$ 300 a levantar de chacra y precios US$ 20 por encima puesto en destino. Precios que por ahora dejan fuera del mercado comprador a los corrales.

En cultivos de invierno también se sostienen las referencias y se empieza a advertir de una incipiente situación de sequía en Rusia que puede ser importante si persiste en la primavera.

Las referencias de precios en el cierre de la semana se sitúan sobre US$ 547 para la soja puesta en Nueva Palmira, US$ 270 para la cebada para malteo y US$ 290 para la cebada industria, en tanto el trigo cotiza sobre US$ 285 por tonelada.

Mercado lanero.

Lana: alza de 2,1%

La cotización de la lana en Australia subió 2,1% en dólares esta semana, agregando 20 centavos al Indicador de Mercados del Este (IME): desde US$ 9,56 a US$ 9,76 por kilo base limpia.

El entusiasmo y el optimismo se instalaron en el mercado lanero.

El indicador está solo 2,8% debajo del valor de hace un año. Desde su piso de precio en la actual zafra, US$ 7,85 en octubre, recuperó casi US$ 2 por kilo: una suba de 24% en menos de cuatro meses.

La oferta en los remates de Australia fue menor esta semana y la demanda el lunes 7 fue la más alta desde junio de 2021: 96,3% de ventas.

Las correcciones impactan positivamente en la operativa y los precios locales, reactivándose la demanda por lanas cruza y gruesa y mejorando los precios en lanas finas que para los fardos de menos de 18 micras promedian los US$ 9,6 por kilo base sucia.

Juan Samuelle

Mejora el ánimo en el mercado de lanas.

Este panorama mejora las expectativas luego de un año 2022 con bajas en valor y volumen exportado, y un enero 2023 en el que la contracción persistió.

Las exportaciones de lana de Uruguay bajaron 13% en volumen y 20% en dólares en enero de 2023 respecto al mismo mes del año anterior. La mayor caída fue en lana lavada: bajó 58% en volumen y 64% en dólares. En total fueron exportados 2 millones de kilos por US$ 10,9 millones, con Italia como principal comprador con 25% del monto y China en segundo lugar con 18%.

La exportación de tops en enero subió 2,6% en volumen -1.310.297 kilos- aunque se contrajo 15% en facturación.

En todo 2022 las exportaciones de lana cayeron 8% en dólares, desde US$ 175 millones en 2021 a US$ 161,5 millones.

Mercado ganadero.

Sube el ganado gordo

El ganado gordo ganó entre cinco y diez centavos de dólar en los últimos días, con poca oferta de ganado especial y algunas señales externas positivas que impulsan la demanda. Operadores de mercado prevén un faltante de ganado para los próximos meses.

La oferta que aparece en su mayoría es de menor terminación. Aumenta la presión de compra de los frigoríficos, incluso con una mayor participación de ganado de corral para cuota, y lleva el novillo gordo especial a entre US$ 3,50 y US$ 3,60 por kilo en cuarta balanza. La vaca gorda también registra una mejora, con negocios entre US$ 3,20 y US$ 3,30 como precio excepcional, y la vaquillona entre US$ 3,35 y US$ 3,40. Los valores varían lote a lote, dependiendo del volumen y la calidad. Hay buen movimiento del abasto. Las entradas están cortas, alrededor de una semana.

"Se afirmó bastante el gordo básicamente producto de la demanda", dijo Santiago Sánchez, de Victorica y Asociados. El mercado se ha dinamizado, con plantas que venían con poco movimiento y han salido a comprar.

La faena se va intensificando. Dio un salto de 18% la semana pasada a 51.797 vacunos. Fue la tercera faena semanal de más de 50 mil animales desde principios de junio del año pasado.

Operadores del mercado proyectan una oferta menguada de vacunos prontos para faena.

Aparecen algunas señales positivas desde el exterior. China se despierta lentamente de su siesta. No hubo grandes movimientos en la última semana, pero se está intentando lograr mejores valores en ese mercado.

En Europa sigue firme el Hilton, con valores de US$ 15.500 por tonelada para Argentina y sobre los US$ 14.000 para Uruguay. Estados Unidos por ahora no muestra una suba de precios, pero sí hay expectativa hacia adelante en ese mercado, donde el rodeo de vacas de carne cayó a un mínimo desde 1962 e impactará en una menor oferta de carne en los próximos años.

El precio de exportación de la carne vacuna cayó frente a la semana anterior, a US$ 4.007 por tonelada, y hubo corrección también a la baja de precios anteriores. Aun así, el promedio de los últimos 30 días sigue en leve ascenso y se ubicó en US$ 4.040.

Con el gordo en suba, y algunas lluvias irregulares -aún insuficientes- el mercado de reposición sigue ganando terreno. Los precios de varias categorías de terneros y terneras subieron entre 10 y 20 centavos de dólar de acuerdo a la última actualización de ACG, por encima de los movimientos del ganado gordo en la grilla. Esto llevó la relación de reposición a 1,28, la más alta de los últimos cuatro meses.

También se afirma el mercado para los lanares, con industrias compradoras y oferta reducida. El cordero pesado alcanza los US$ 3,18, el cordero hasta 35 kilos US$ 3,12. Los capones rondan los US$ 2,92, borregos US$ 3,09 y las ovejas US$ 2,67. Las carcasas pesadas siguen con mayores dificultades de colocación.