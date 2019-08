La soja vuelve al podio con el ingreso de US$ 1.000 millones por exportaciones

Los ingresos de divisas al país por las exportaciones de soja en el actual ciclo estarán en torno a US$ 1.000 millones, con un fuerte crecimiento respecto a lo logrado en el ejercicio anterior, aunque corresponde recordar que en 2017/2018 una sequía de gran magnitud generó una fuerte merma en el volumen y la calidad de la cosecha.

Ese dato fue uno de los que se expusieron este jueves, por parte del economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte, en el 8° Encuentro Nacional de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos, actividad titulada "Construyendo un agro sustentable - una mirada en profundidad al sistema agrícola".

En la Cámara Mercantil de Productos del País, sede de la actividad, quedó claro que en una zafra 2018/2019 sin dificultades la soja ha vuelvo a ser uno de los grandes motores de la economía, con logros en materia exportadora que solo superan la carne y la celulosa.

Esos US$ 1.000 millones son un claro contraste con lo que se logró en 2018, cuando ingresaron por exportaciones de soja US$ 521 millones, con lo cual la soja cayó al cuarto lugar del ranking, por debajo de carne, celulosa y lácteos y por encima del quinto escalón, ocupado por el arroz.

En el informe presentado por Rosselli se señaló que este año se produjeron algo más de 3,2 millones de toneladas de soja, más que duplicando el total de la cosecha anterior (123% más sobre 1,4 millones de toneladas), con un volumen un 20% por debajo del récord de 2016/2017, no obstante se encuentra entre los mejores históricos.

Esto, se remarcó, fue posible gracias a las buenas condiciones climáticas con las que contó la campaña 2018/2019.

El rendimiento promedio fue de 2.970 kilos por hectárea (3.143 kilos en soja de primera y 2.817 en la de segunda), según se detectó en el marco de la consultoría "Sistematización de Indicadores para el conglomerado oleaginoso", realizada entre julio y agosto de 2019.

Las condiciones climáticas permitieron un fuerte rebote de los rendimientos medios, que se acercaron al récord de 2016/2017 (entonces superaron levemente los 3.000 kilos), creciendo 145% respecto a los magros logros de la zafra anterior (1.214 kilos de media). La fuerte recuperación de los rindes se apreció en todo el país, pero fue particularmente notoria en las zonas con tierras de mayor aptitud agrícola.

Además de los indicadores de volumen y rendimiento, otro aspecto considerado fue que el buen clima determinó que no se registraran problemas importantes de calidad de grano.

El área sembrada mostró una baja con relación a la superficie de la campaña anterior, de 9%, habiéndose plantado 1.085.000 hectáreas (el récord, más de 1,4 millones de hectáreas, fue en 2012/2013).

En esa superficie ocupada por el principal rubro agrícola en la chacra nacional la participación de soja de primera tuvo una notable caída, siendo el 55% del total. Rosselli señaló, al respecto, que es una buena señal que el 45% sea de segunda y que haya crecido, dado el valor que tiene la sustentabilidad que brinda el doble cultivo en el ejercicio anual.

Los costos de chacra aumentaron sensiblemente, debido sobre todo al encarecimiento de la semilla (por la escasez que dejó la campaña anterior) y en menor medida a mayores costos en fertilizantes y agroquímicos. A su vez, si bien los costos post cosecha por tonelada bajaron, la fuerte suba de los rindes determinó una sensible suba de costos por hectárea.

En materia de precios, en Chicago osciló en US$ 320 por tonelada en una zafra en la que hubo pocas ventas anticipadas –más del 70% se habría colocado al fin de la cosecha– con un precio medio de venta de la soja que se redujo fuertemente respecto al ciclo anterior.

No obstante, analizó Rosselli, pese a los mayores costos por hectárea y menores precios de venta, los mejores rendimientos determinaron una fuerte mejora de los márgenes en la soja, viéndose que fueron muy heterogéneos según la zona, con mejores resultados en el litoral sur y en el centro.

Rosselli también informó que, a propósito de oleaginosas, las exportaciones de colza tuvieron un fuerte aumento, superando los US$ 20 millones. En 2018 en un área récord de 55.100 hectáreas se logró un rinde también récord de 1.646 kilos, que sigue siendo bajo, con una mejora en los márgenes, que siguen siendo muy ajustados.

Considerando los ingresos ya estimados más la producción de soja y colza comercializada en el mercado doméstico, el valor bruto de producción total del sector oleaginoso aumentaría a unos US$ 1.095 millones. Esto implica una mejora muy importante respecto al ciclo 2017/2018 y una ganancia de ingresos para el país de US$ 540 millones, señaló.

La zafra sojera de 2018/2019 generó impactos relevantes en la economía uruguaya, dada la demanda de insumos y servicios agrícolas por US$ 406 millones, por pagar rentas por US$ 130 millones y demandar servicios de transporte, acondicionamiento del grano y comercialización por unos US$ 190 millones.

El cultivo de oleaginosa generó un valor agregado de casi US$ 833 millones en este ciclo, si se tiene en cuenta los impactos directos e indirectos. Y ese total equivale a 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI), anunció (por debajo de los 2,2% de 2013/2014 por por encima de los 0,5% de 2017/2018).

Rosselli explicó además que de cada US$ 100 exportados por el sector oleaginoso, US$ 76 son valor agregado en el país, lo que le quita veracidad al mito que establece que la soja que se exporta carece de valor agregado, reflexionó.

Otro aspecto que se consideró en la exposición de Rosselli es que la renta media se ubicó en US$ 200 por hectárea y que la principal modalidad de arrendamiento sigue siendo la de kilos de producto, pero aumentó la aparcería/medianería (a 15%) y también los contratos a precio fijo.

En relación al tema seguros, tras una muy mala campaña anterior, aumentó la cobertura, con un 45% del área relevada asegurada contra granizo e incendio y un 40% por resiembra.

Teniendo en cuenta su relevancia en el sector y en los servicios agrícolas, la soja fue clave para sostener más de 10.000 empleos en la economía en 2018. Esto incluye a los trabajadores agrícolas, los proveedores de servicios y el transporte, se precisó. En ese contexto, el economista de Deloitte estima que, con la recuperación de la producción sojera de esta zafra, durante 2019 sean requeridos empleos por encima de aquella cantidad, unos 12.000 –solo durante los dos meses de cosecha hay 2.000 personas ocupadas en el transporte del grano–.

Rentabilidad volvería a valores razonables para 2019/2020

Para 2019/2020 Deloitte aguarda que el área de soja se mantenga relativamente estable, pese a la existencia de riesgos a la baja ambientados por una creciente competencia de la ganadería y la forestación, productores que arrastran dificultades financieras y tierras marginales con más costos.

Se señaló que “probablemente sea difícil” repetir rendimientos del orden de los 3.000 kilos, “salvo que el clima sea excepcionalmente intachable”. Rosselli estimó que con un supuesto de 2.700 kilos/ha, en el mismo área, se obtendrían 2,9 millones de toneladas.

Los precios de la soja en Chicago pautan una tendencia alcista para los próximos meses, anunció, con una referencia cercana a US$ 340 por tonelada a mayo 2020. “Esto sería mejor que el precio al cual se llegó en la zafra 2018/2019”, indicó.

Estimó que los costos por hectárea se reducirían en 2019/2020 en un marco de menores rindes, de abaratamiento de la semilla y suba del dólar. El costo estaría en US$ 520 y con una hipótesis de precio de US$ 320 al productor le dejaría un margen de US$ 345 por hectárea.

“Por eso tendemos a pensar que el ajuste de costos para la agricultura de soja se produjo con un área más chica que la que tuvimos, por lo que la rentabilidad de la soja estaría volviendo a valores razonables para el productor”, concluyó.