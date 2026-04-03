Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

La razón de la insólita sanción que le aplicó Chelsea al argentino Enzo Fernández, campeón mundial con su selección en Qatar 2022

El futbolista dialogó con el técnico del club londinense, quien este viernes brindó una conferencia de prensa para dar las explicaciones del caso

3 de abril de 2026 15:58 hs
El argentino Enzo Fernández llevó el brazalete del arcoiris&nbsp;

El argentino Enzo Fernández llevó el brazalete del arcoiris 

Foto: AFP

El club Chelsea de Inglaterra tomó una dura decisión con uno de sus mejores futbolistas, el volante argentino Enzo Fernández y lo suspendió por dos partidos luego de unas declaraciones que realizó el jugador acerca de lo que será su futuro.

De esta manera, el campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022, estará ausente en el partido por la FA Cup ante Port Vale y el encuentro contra el Manchester City, por la Premier League.

El entrenador Liam Rosenior confirmó la sanción en conferencia de prensa, explicando que la medida busca resguardar la cultura interna de la institución londinense.

La razón por la que fue suspendido Enzo Fernández

La razón por la que Chelsea suspendió por dos encuentros a Enzo Fernández es debido a lo que dijo en una nota periodística.

Una supercomputadora predijo quién ganará el Mundial 2026: su vaticinio sobre la selección uruguaya

¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Chile por el inicio del Campeonato Sudamericano sub 17 y dónde verlo?

"Me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid", dijo el futbolista de Chelsea en diálogo con la plataforma de strreaming Kick.

Esta frase, interpretada como un guiño a Real Madrid, generó malestar en la dirigencia y el cuerpo técnico del club inglés, que atraviesa semanas de tensión institucional y deportiva.

Liam Rosenior, el técnico de Chelsea, argumentó que la decisión apunta a preservar los valores y la identidad interna que el club ha intentado fortalecer desde su llegada.

"Hablé con Enzo (Fernández) hace una hora. Como club de fútbol, y yo participando en ese proceso, hemos tomado una decisión. No estará disponible para el partido de mañana (sábado), ni tampoco para el encuentro contra Manchester City el próximo domingo (12 de abril)”, indicó el entrenador en conferencia de prensa.

Las más leídas

Progreso 0-2 Peñarol: el carbonero lo ganó con dos goles de Luis Angulo, celebra la vuelta de Abel Hernández y llega tranquilo al debut por Copa Libertadores

¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Paraguay, el anfitrión, por el Campeonato Sudamericano sub 17 y dónde verlo?

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la victoria de Peñarol ante Progreso: el carbonero sigue cerca del puntero Racing

Luis Suárez no falla: entró al final, anotó un gol en el estreno del nuevo estadio de Inter Miami y fue elegido el mejor del partido; mirá el video

Temas

Enzo Fernández Chelsea Qatar FA Cup Premier League Manchester City

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos